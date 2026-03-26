Uno de cada tres comercios online europeos muestra "incorrectamente" descuentos durante Black Friday y Cyber Monday

Uno de cada tres comercios online europeos, el 30%, hace referencia "incorrectamente" a descuentos durante las ventas de Black Friday y Cyber Monday.

Así lo desvelan los resultados de un barrido de los descuentos en línea durante las ventas del Black Friday y el Cyber Monday publicados este jueves por la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de 23 Estados miembro, así como Islandia y Noruega, según precisó la Comisión en un comunicado, según el cual el objetivo de este análisis era evaluar si dichos descuentos cumplían con la ley de consumo de la UE.

En concreto, las autoridades de protección de los consumidores controlaron a 314 comerciantes en línea y descubrieron que el 30% hacía referencia "incorrectamente" a descuentos durante dichas ventas, teniendo en cuenta que, con arreglo a la Directiva sobre indicaciones de precios, cuando una empresa anuncia un descuento, el precio de referencia debe ser el más bajo aplicado en los últimos 30 días.

Las autoridades también evaluaron otras tácticas de venta que pueden "influir" en las decisiones de compra de los consumidores y, en este contexto, el 36% intentó agregar artículos opcionales a las cestas de los consumidores y, de ellos, cuatro de cada diez lo hicieron sin solicitar claramente su consentimiento.

Además, el 34% mostró comparaciones de precios y seis de cada diez de ellos no explicaban claramente la referencia para su comparación de precios.

Por su parte, el 18% utilizó técnicas de venta a presión, como afirmar que un producto se está agotando o usar temporizadores de cuenta atrás y más de la mitad de estos casos eran engañosos.

A su vez, el 10% utilizó 'precios por goteo', en los que se añadieron tasas adicionales o al final del proceso de compra, como las tasas de envío o de servicio.

Prácticas ilegales

La Comisión recordó que agregar artículos sin el consentimiento del consumidor, mostrar los precios de manera engañosa, afirmar falsamente que un producto se está agotando u ocultar tarifas adicionales hasta el final del proceso "son prácticas ilegales en virtud de la legislación de la UE en materia de consumidores".

A este respecto, puntualizó que, tras el barrido, las autoridades nacionales de protección de los consumidores podrán "tomar medidas contra las empresas afectadas".

En el barrido participaron Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía y Suecia, además de Islandia y Noruega.

No es excusa

En este contexto, la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, subrayó que Black Friday y Cyber Monday "ofrecen grandes oportunidades tanto para las empresas como para los consumidores", si bien "una gran ganga no es excusa para engañar a las reglas". "Los consumidores esperan un trato justo, ya sea que estén comprando en línea o fuera de línea. Nuestro barrido debe actuar como un recordatorio: las empresas que tratan a sus clientes de manera justa siempre se benefician", añadió.

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En la misma línea, el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, hizo hincapié en que "la confianza es esencial tanto para los consumidores como para las empresas y los descuentos engañosos y las 'promociones' falsas socavan esa confianza". "Las normas de protección de los consumidores de la UE logran un equilibrio cuidadoso, garantizando un mercado justo que sirva a los intereses tanto de las empresas como de los consumidores. Este barrido nos da una visión integral del mercado, ayudándonos a identificar dónde se necesitan más acciones para mantenerlo justo, transparente y competitivo", resolvió.