La Xunta sitúa a la industria gallega en la vanguardia de la descarbonización europea en Enerxétika 2026

La transición hacia una economía más sostenible y basada en las energías renovables centra el debate en Galicia, donde la industria avanza hacia modelos más eficientes y competitivos. En este contexto, la administración autonómica defiende que el tejido productivo gallego ya se sitúa entre los más activos de Europa en materia de descarbonización industrial.

La Xunta ha destacado en Enerxétika 2026 el papel de la industria gallega en la transición energética, subrayando su capacidad para integrar nuevas herramientas como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) y el impulso de la biomasa como fuente clave de energía renovable.

Durante la segunda jornada del evento, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, destacó el crecimiento del sistema de CAEs, que ya ha recibido en Galicia 215 solicitudes y permite acreditar ahorros de energía mediante proyectos de eficiencia energética. Solo en febrero se registraron más de 130 actuaciones, lo que refleja, según explicó, la consolidación de un modelo que convierte la eficiencia energética en rentabilidad económica.

El sistema CAE permite transformar el ahorro energético en un activo económico, incentivando la inversión en tecnologías eficientes, la reducción de costes energéticos y la mejora de la competitividad empresarial, además de fomentar la innovación tecnológica en el sector energético.

La biomasa como recurso estratégico

En el marco de la feria también se celebró el VI Foro de la Biomasa de Galicia, donde la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, puso en valor el potencial del monte gallego y el papel de las agrupaciones forestales de gestión conjunta como herramienta para impulsar la sostenibilidad económica, ambiental y social.

Fernández Vila subrayó además que Galicia cuenta con una de las mayores reservas de biomasa forestal de Europa, lo que convierte al monte en un elemento clave no solo de identidad, sino también de autosuficiencia energética, seguridad energética y transición verde.

Los datos del sector reflejan una amplia implantación: más de 218.000 hogares utilizan biomasa como fuente de energía, especialmente en el ámbito rural, y también tiene presencia en el sector público, con colegios y residencias de mayores incorporando este sistema.

La Xunta defiende que el éxito de la biomasa dependerá de la capacidad de innovación, de la concienciación social y del desarrollo de un modelo energético más sostenible, destacando que consumir biomasa gallega supone apostar por la seguridad energética, la independencia energética y el desarrollo económico del territorio.

Impulso a la gestión forestal

En paralelo, la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal destacó el avance de las políticas de gestión forestal conjunta, con una línea de ayudas que alcanza los 2,1 millones de euros, un incremento del 50 % respecto a convocatorias anteriores.

Noticias relacionadas

Actualmente existen 24 entidades registradas, con unas 5.000 hectáreas agrupadas, y el objetivo es superar las 7.000 hectáreas y consolidar más de 60 agrupaciones forestales en los próximos años, reforzando así la gestión sostenible del territorio forestal gallego.