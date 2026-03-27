Expertos abogan en Santiago por una participación ciudadana real en proyectos de renovables en Galicia
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) promueve un manual de buenas prácticas que busca involucrar a la ciudadanía en el diseño y decisión de los proyectos energéticos en Galicia
Un grupo de expertos, representantes institucionales y agentes sociales ha coincidido en Santiago en la necesidad de dar un mayor protagonismo a la ciudadanía en el desarrollo de los proyectos de energías renovables en Galicia. La idea central es clara: no basta con informar, es necesario que la población pueda participar de forma real en la toma de decisiones.
El debate se ha producido durante la jornada Diálogos para una Galicia renovable, organizada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) en la Ciudad de la Cultura, donde una veintena de participantes ha trabajado en la elaboración de un Manual de buenas prácticas para mejorar los procesos de participación en este tipo de proyectos.
El objetivo del documento es avanzar hacia un modelo en el que la ciudadanía deje de ser un actor consultivo y pase a formar parte del diseño y decisión compartida de los proyectos energéticos. Según los participantes, los mecanismos actuales se han quedado cortos y, en muchos casos, se limitan a trámites formales con escasa capacidad de influencia real.
En este sentido, el foro ha subrayado la necesidad de superar el modelo basado únicamente en la información pública o las consultas administrativas, que consideran insuficientes para garantizar una participación ciudadana efectiva. La propuesta pasa por establecer estándares más exigentes de codiseño participativo, especialmente en proyectos de gran impacto territorial como los parques eólicos.
Otro de los aspectos abordados ha sido la escala territorial de la participación. Los expertos han planteado que, en lugar de limitarse al ámbito municipal, los procesos deberían ampliarse al nivel comarcal, con especial atención a las zonas directamente afectadas por las instalaciones y a las comunidades locales implicadas.
El encuentro también ha puesto sobre la mesa la necesidad de incorporar figuras de mediación independiente que ayuden a gestionar los conflictos entre promotores, administraciones y ciudadanía, así como los retos específicos del contexto gallego, como la repotenciación de parques eólicos ya existentes.
Entre las conclusiones, los participantes han destacado tres ideas principales: reforzar la incidencia ciudadana real en los proyectos, utilizar el diálogo estructurado como herramienta para lograr aceptación social y vincular el reparto de beneficios a procesos participativos efectivos, de forma que el retorno económico no sea unilateral.
La iniciativa forma parte del proyecto “Renovables con el Territorio: una visión compartida”, impulsado desde 2023 a nivel estatal por REDS-SDSN Spain, que busca construir un modelo de transición energética más inclusivo y consensuado.
En conjunto, el foro de Santiago ha dejado un mensaje claro: el despliegue de las energías renovables solo será sostenible en el tiempo si la ciudadanía pasa de ser espectadora a convertirse en parte activa de las decisiones que afectan a su territorio.
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