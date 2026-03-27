Relevo generacional y precios a la baja: los desafíos del sector lácteo gallego según el SLG

El sector lácteo gallego atraviesa un momento crítico y reclama mayor reconocimiento y protección. Así lo puso de manifiesto el Congreso del Sector Lácteo del Sindicato Labrego Galego (SLG), celebrado en Guitiriz, donde productores y representantes agrarios reivindicaron el papel fundamental de las granjas en la economía y la identidad de Galicia.

“El alimento con más marca de Galicia es la leche y eso no podemos olvidarlo”, destacó el reelegido responsable del sector, Manolo Villaverde, en un encuentro marcado por la renovación de contratos y la preocupación por el cierre de explotaciones. En el congreso también fue elegida como nueva vicerresponsable la ganadera Eva Rodríguez, en un contexto de relevo interno en la organización.

Uno de los principales focos de tensión es la negociación de los contratos con la industria. El SLG denunció prácticas que considera abusivas, al imponer condiciones de forma unilateral a los productores. “El camino es construir una cadena de valor que garantice siempre cubrir los costes de producción”, defendió la ganadera Isabel Vilalba, que alertó de una estrategia de precios a la baja en un momento de incremento de gastos.

El diagnóstico del sector apunta a una combinación de factores que agravan la situación: subida de costes, presión de la industria, enfermedades ganaderas emergentes y un futuro incierto en la Política Agraria Común (PAC), con propuestas de recorte presupuestario y menos herramientas para regular los mercados.

A ello se suma uno de los problemas estructurales más graves: la falta de relevo generacional. El ritmo de cierre de granjas y la dificultad de incorporación de jóvenes ponen en riesgo la continuidad del modelo productivo. “Sin relevo no hay futuro”, advirtieron desde la organización, que llamó a buscar nuevas fórmulas de comercialización para reducir la dependencia de la industria y reforzar el vínculo con los consumidores.

El congreso también abordó otros retos como el acceso a la tierra, la sanidad animal o el impacto de la fauna salvaje, con especial mención a los daños del lobo y a enfermedades como la lengua azul o la EHE. En este sentido, el sector reclama mayor implicación de las administraciones para compensar pérdidas y garantizar la viabilidad de las explotaciones.

Pese al contexto adverso, el mensaje final fue de resistencia y organización. La secretaria xeral del SLG, María Ferreiro, subrayó la necesidad de dignificar el trabajo agrario y reforzar el papel del sindicato como herramienta de defensa del sector. “Aún somos muchas personas produciendo alimentos, y ahí está nuestra fortaleza”, concluyó.

El encuentro deja claro que el sector lácteo gallego, uno de los pilares del medio rural, afronta una etapa decisiva en la que se juega su sostenibilidad económica, su modelo productivo y su continuidad en el territorio.