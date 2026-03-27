La Xunta exige al Gobierno modificar la Ley de Cadena Alimentaria para proteger a los ganaderos gallegos

La Xunta de Galicia ha reclamado al Gobierno central que modifique la Ley de la Cadena Alimentaria para introducir umbrales claros de costes de producción que impidan que los ganaderos cobren por debajo de lo que les cuesta producir. La petición fue trasladada por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, al ministro Luis Planas durante la Conferencia Sectorial de Agricultura.

La titular de Medio Rural insistió en la necesidad de concretar estos costes de producción dentro de la normativa estatal, de manera que los contratos del sector lácteo cumplan con la ley y garanticen precios que cubran los gastos de las explotaciones.

La demanda llega en un contexto complicado para el sector, marcado por el incremento de los costes —especialmente en alimentación animal y energía— y por una bajada de los precios ofrecidos por la industria. Según denunció Gómez, algunas propuestas suponen reducciones cercanas al 20%, lo que compromete la viabilidad económica de muchas granjas.

En este escenario, la Xunta insiste en que es necesario evitar la venta a pérdidas, asegurando que los precios reflejen los costes reales y permitan un margen de rentabilidad. Para ello, propone utilizar herramientas como la Conta Láctea, desarrollada en Galicia, que permite calcular de forma objetiva los costes de producción y podría servir como referencia.

Además, la conselleira pidió una actuación más contundente por parte de organismos como la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y, en su caso, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para garantizar el cumplimiento de la normativa en toda la cadena.

Refuerzo de los controles

Mientras tanto, la Xunta ha reforzado sus propios controles para supervisar los contratos y vigilar la entrada de leche de otros países europeos, así como su comercialización en el mercado, una cuestión que preocupa al sector por su impacto en los precios.

La responsable de Medio Rural también destacó la ronda de contactos abierta con todos los agentes de la cadena láctea para buscar acuerdos que favorezcan el equilibrio y la sostenibilidad del sector, considerado estratégico para el medio rural gallego.

En paralelo, recordó la convocatoria de ayudas por valor de 53 millones de euros para fomentar la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones, en un intento de garantizar el relevo generacional.

Con estas medidas, la Xunta busca reforzar la protección de los ganaderos en un momento de fuerte presión económica y asegurar la estabilidad de un sector clave para Galicia.