La Xunta de Galicia invertirá 1,17 millones en la nueva edición de Galicia Avanza para internacionalizar empresas

La Xunta de Galicia prepara una nueva edición de la aceleradora de internacionalización Galicia Avanza, que contará con un presupuesto de 1,17 millones de euros. Así lo anunció la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a la empresa Bodegas Lodeiros, participante en la actual convocatoria del programa.

El programa, financiado por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), se desarrolla en el Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), en San Cibrao das Viñas (Ourense), y tiene como objetivo facilitar la entrada y consolidación de empresas gallegas en mercados internacionales.

Lorenzana recorre las instalaciones / cedida

Durante la visita, la conselleira destacó el caso de Bodegas Lodeiros, que prevé reforzar su presencia en mercados como Portugal y República Dominicana, además de ampliar su actividad hacia destinos gourmet internacionales como Alemania, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, con especial interés en México.

En esta cuarta edición del programa participan 30 empresas, en su mayoría del sector agroalimentario y productos ecológicos (11 compañías), seguido de empresas de ingeniería y tecnología (8), industria manufacturera (5), textil y moda (4) y servicios profesionales (2). Por procedencia, destacan las empresas de Pontevedra (13), seguidas de Ourense (7), A Coruña (7) y Lugo (3).

En conjunto, el programa ha permitido que 111 empresas gallegas participen en sus cuatro ediciones, consolidándose como una de las principales herramientas de la Xunta para impulsar la internacionalización empresarial.

Lorenzana subrayó que iniciativas como Galicia Avanza contribuyen a ampliar la base exportadora de la economía gallega y a reforzar la presencia exterior de las empresas. En este sentido, destacó la evolución positiva de las exportaciones gallegas, que en los últimos años se mantienen por encima de los 30.000 millones de euros, un indicador del peso creciente de la economía exterior de la comunidad.