La Xunta de Galicia valora los Certificados de Ahorro Energético como clave para la transición energética local

La Xunta de Galicia ha puesto en valor el papel de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) como una herramienta fundamental para avanzar en la transición energética y modernizar la gestión de las administraciones locales. Así lo destacaron en Silleda la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el director xeral de Planificación Enerxética e Minas y responsable del Inega, Pablo Fernández Vila, durante una jornada técnica celebrada en el marco de las ferias Expomunicipal 2026 y Enerxétika.

El encuentro, organizado por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), se centró en el potencial de los CAE en el ámbito municipal, una herramienta que permite reconocer y valorizar los ahorros energéticos derivados de actuaciones de eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas.

Durante la clausura, Natalia Prieto subrayó que estos certificados representan una “oportunidad importante” para los concellos, ya que permiten convertir las mejoras energéticas en un activo medible y útil para la gestión pública. Además, recordó el compromiso de la Xunta con la financiación de proyectos de eficiencia energética local, especialmente en municipios de menor tamaño.

En este sentido, destacó varias líneas de apoyo económico, entre ellas una orden de ayudas cofinanciada con fondos europeos, dotada con 10,3 millones de euros, que ha permitido actuaciones en más de un centenar de concellos de menos de 30.000 habitantes. A estas cifras se suman otros programas del Fondo de Cooperación Local y del Fondo de Compensación Ambiental, que en conjunto movilizan decenas de millones de euros destinados a mejorar la sostenibilidad y la protección del entorno.

Por su parte, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, puso el foco en el papel del tejido productivo gallego, que —según indicó— está mostrando un compromiso creciente con el sistema de certificados de ahorro energético. En su intervención, defendió que esta herramienta es clave para acelerar la descarbonización y reforzar la competitividad empresarial en clave sostenible.

No obstante, también reconoció uno de los principales retos del sistema: la necesidad de mejorar su implantación en el sector público, un ámbito en el que la Xunta se comprometió a impulsar nuevas iniciativas para extender su uso.

Las jornadas se celebraron en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, donde las ferias Expomunicipal 2026 y Enerxétika han reunido desde el miércoles a cerca de 4.900 asistentes procedentes de España, Portugal, Italia y Francia.

El evento ha contado además con la participación de 475 firmas expositoras de una veintena de países y más de 70 conferencias, además de espacios de innovación, demostraciones tecnológicas y actividades centradas en la movilidad sostenible y los servicios municipales.

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Con este balance, la cita se consolida como un punto de encuentro clave para el debate sobre el futuro de la energía, la sostenibilidad y la modernización de las administraciones locales en Galicia.