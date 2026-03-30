Ares reorganiza su inversión en vivienda: completa la entrada de HOOPP, separa estrategias y rota activos

El fondo norteamericano Ares Management ha completado la reorganización de todas sus inversiones en el sector residencial español, donde figura en el 'top 4' de mayores caseros a través de su filial nacional Avalon Properties. Este ajuste implica la separación de sus negocios en dos estrategias, por un lado, la vivienda libre, que pasa a ser propiedad de HOOPP, y, por otro lado, los inmuebles construidos en fórmulas de colaboración público-privada.

En primer lugar, tras varios meses de negociaciones, Ares ha logrado la recapitalización de Iante, vehículo en el que aglutina todas sus propiedades 'premium', una cartera de alrededor de más de 2.000 pisos en el centro de Madrid y zonas residenciales de su área metropolitana, como Valdebebas o Sanchinarro, y municipios de la región como Parla o Arganda del Rey, valorados en más de 650 millones de euros.

Hasta ahora, esta socimi estaba controlada por fondos de Ares, pero tras la recapitalización —operación que culminó con éxito el pasado jueves—, pasa a estar mayoritariamente participada por Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), aunque bajo una estructura de la misma gestora. Tras este movimiento, Iante cambia su accionariado, estando controlada por una socimi de nueva creación, Calde ITG, que a su vez es propiedad del fondo luxemburgués Ares Alion Partners, de la cual el fondo de pensiones de los sanitarios de Ontario es su principal inversor.

En paralelo a todo esto, Ares ha apostado por llevar a cabo desinversiones puntuales de parte de su cartera de activos. Según confirman fuentes conocedoras, al menos el fondo habría vendido hasta dos inmuebles de forma íntegra y otros de forma unitaria. ¿El motivo? Aprovechar la fuerte revalorización que ha registrado el precio de estas propiedades en el centro de Madrid, cuyos precios de venta están muy por encima de los valores de tasación que ofrece el negocio del alquiler.

Ares aglutina sus pisos construidos sobre suelos públicos

Tras la recapitalización, Ares ha concentrado su portfolio de viviendas desarrolladas en colaboración público-privada en su otra socimi, Daria 323. Esta sociedad es la dueña de 1.118 pisos actualmente en construcción en los municipios madrileños de Daganzo de Arriba, Aranjuez, Navalcarnero y Villalbilla, promovidos por Aedas Homes y Avintia Inmobiliaria, que se han desarrollado en formato concesional sobre suelos públicos de la Comunidad de Madrid dentro de la tercera fase del Plan Vive.

Por otro lado, el pasado 4 de marzo, Iante traspasó otras dos sociedades titulares de concesiones, en este caso los dos lotes que se adjudicó Ares en la primera fase del Plan Vive, una cartera de hasta 3.582 viviendas también en varios municipios de la región. Adicionalmente, Daria 323 es dueña de otras 587 inmuebles repartidas entre San Sebastián de los Reyes (155), Rivas-Vaciamadrid (97) y Alovera, en Guadalajara (335).

Auge de la inversión residencial

En los últimos meses, se han sumado multitud de procesos de venta de carteras de viviendas. Tal y como explicó este medio, diferentes fondos y promotoras tienen en el mercado más de 40.000 pisos, operaciones algunas de ellas que han llegado a buen puerto. La promotora Culmia logró traspasar después de casi un año de negociaciones el 50% de la propiedad de 1.782 viviendas a MEAG, en la primera operación de un fondo de infraestructuras en este sector, y Blackstone ultima el traspaso de la cartera de Fidere, socimi dueña de 5.400 pisos, a Brookfield, transacciones a las que se ha sumado ahora la recapitalización de Ares.

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Entre las grandes operaciones que se cerrarán en los próximos meses operaciones está la venta de parte de la cartera de la socimi Macc 1x1, controlada por Cerberus, o las 2.100 casas de la plataforma de Greystar y Vía Célere, transacción valorada en 600 millones.