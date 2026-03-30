Cinco municipios gallegos, incluido Santiago, superan los 3.000 euros/m2 en el precio de la vivienda

El precio de la vivienda de segunda mano en Galicia se incrementó un 3,2 % trimestral en los tres primeros meses del año, el segundo aumento más alto en este período en toda la serie histórica, según el portal inmobiliario Fotocasa. El índice inmobiliario del portal, que ha divulgado este lunes sus datos trimestrales, apunta además a una subida interanual de los precios del 15,4% en marzo, hasta los 2.209 euros por metro cuadrado.

Todas las comunidades autónomas registraron subidas trimestrales y Galicia tuvo la séptima más alta, empatada con Madrid. Por delante quedaron Navarra (6,4 %), Murcia (4,8 %), Andalucía (4,7 %), Comunidad Valenciana (3,5 %), Asturias (3,5 %) y Cataluña (3,3 %).

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, Galicia registró el undécimo más alto entre las autonomías, en una lista liderada por Baleares (5.395 euros/m2) y Madrid (5.372 euros/m2).

Cinco municipios superaron los 3.000 euros/m2: A Coruña, Sanxenxo, Vigo, Culleredo y Santiago de Compostela

Las cuatro provincias gallegas tuvieron incrementos trimestrales en el período de enero a marzo, lideradas por Ourense (5,3 %, 1.794 euros/m2), A Coruña (2,8 %, 2.222 euros/m2), Pontevedra (2,1 %, 2.651 euros/m2) y Lugo (2 %, 1.495 euros/m2). En cuanto a las capitales de provincia, Ourense fue la que más creció, un 6,6 %, hasta alcanzar un precio medio de 2.129 euros/m2. Le siguieron A Coruña, con un 5,4 % (3.576 euros/m2), Lugo (0,7 %, 1.727 euros/m2) y Pontevedra (0,3 %, 2.734 euros/m2).

Fotocasa analizó además la tendencia de 28 municipios gallegos y en el 86% de ellas se produjeron incrementos en el precio de la vivienda por metro cuadrado, cuatro de ellos por encima del 10%. Se trata de Narón (25 %), Vilagarcía de Arousa (21,5 %), Poio (13,8 %) y Monforte de Lemos (13,4 %), mientras que los mayores descensos fueron en Boiro (-4,5 %), O Barco de Valdeorras (-1,4 %), Cangas (-1,4 %) y Foz (-1,2 %).

Cinco municipios superaron los 3.000 euros/m2: A Coruña (3.576 euros/m2), Sanxenxo (3.553 euros/m2), Vigo (3.115 euros/m2), Culleredo (3.054 euros/m2) y Santiago de Compostela (3.000 euros/m2).

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Del otro lado, los más económicos fueron Verín (902 euros/m2), O Barco de Valdeorras (932 euros/m2) y Monforte de Lemos (984 euros/m2).