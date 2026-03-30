Galicia acelera su transformación innovadora con casi 1.000 millones de inversión y refuerza el apoyo a pymes tecnológicas

En los últimos años Galicia ha consolidado una tendencia que ya no pasa desapercibida: la innovación se ha convertido en uno de los principales motores de su economía. Con una inversión que roza los 969 millones de euros, la comunidad no solo crece por encima de la media nacional, sino que empieza a posicionarse como un polo estratégico en ámbitos como la biotecnología, la salud digital o el sector agroalimentario, donde la competitividad depende cada vez más de la tecnología y el conocimiento.

Los datos publicados por el Instituto Gallego de Estadística reflejan un incremento cercano al 33 % en inversión innovadora, más del doble que el conjunto de España. Este salto no es puntual, sino parte de una evolución sostenida que apunta a un cambio estructural en el tejido empresarial, especialmente entre las pymes, que están ganando protagonismo en este proceso de transformación digital.

En este contexto, iniciativas como DATAlife se han convertido en piezas clave para traducir esa inversión en resultados tangibles. El hub, impulsado en el marco de la estrategia de innovación de la Xunta de Galicia, ha intensificado su actividad para facilitar a las empresas el acceso tanto a nuevas tecnologías como a financiación pública y fondos europeos.

Más servicios, más acceso a tecnología y financiación

Durante 2025, la colaboración entre DATAlife y el IGAPE permitió desplegar más de 300 servicios directos a empresas, abarcando desde asesoramiento tecnológico hasta acompañamiento en convocatorias europeas. Este trabajo se traduce en planes de digitalización personalizados, difusión de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y los espacios de datos, y apoyo activo en la búsqueda de financiación.

El impacto no se limita a cifras. Muchas empresas gallegas han logrado avanzar en proyectos estratégicos gracias a este acompañamiento, mejorando su posición en mercados cada vez más exigentes. La previsión para 2026 es ampliar este alcance, reforzando los recursos disponibles y aumentando el número de compañías beneficiarias.

Uno de los focos principales este año será facilitar el acceso a las ayudas del IGAPE, con programas como Industria Innova, IA 360, IGAPE Innova o Ticket Innova, diseñados para impulsar la innovación empresarial y la digitalización del tejido productivo. A través de asesoramiento personalizado, las pymes pueden identificar mejor las oportunidades y aumentar sus probabilidades de éxito en la obtención de subvenciones.

Más allá de la financiación, DATAlife actúa como conector dentro del ecosistema de innovación, poniendo en contacto a empresas con centros tecnológicos, grandes corporaciones y organismos públicos. Esta red favorece la creación de proyectos colaborativos y la adopción de tecnologías disruptivas en sectores estratégicos.

Del laboratorio al mercado: innovación con impacto real

El papel del hub también incluye el acompañamiento integral en proyectos innovadores, desde la fase inicial hasta su llegada al mercado. Casos como Madera Plus o Casa Grande de Xanceda evidencian cómo la innovación puede aplicarse tanto a la industria como al sector agroalimentario, generando valor añadido, diferenciación y nuevas oportunidades de negocio.

Además, DATAlife participa en iniciativas de mayor alcance, como la Rede Galega de Tecnoloxías Cuánticas junto a GAIN o el desarrollo de la futura Estrategia de Excelencia en Biotecnología de Galicia 2026–2030. A nivel estatal, su colaboración con el Ministerio de Sanidad en el ámbito de la salud digital refuerza el papel de Galicia como actor relevante en la construcción de los nuevos espacios de datos europeos.

En un escenario donde la competitividad empresarial depende cada vez más de la capacidad de innovar, Galicia parece decidida a no quedarse atrás. La combinación de inversión, ecosistema tecnológico y apoyo institucional dibuja un modelo que busca convertir la innovación en una ventaja estructural, sostenible y con impacto real en la economía.