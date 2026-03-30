La gallega Velneo refuerza su apuesta por el comercio local al integrar Velfix en su ecosistema tecnológico

El pequeño comercio vive una transformación silenciosa pero decisiva. En un contexto marcado por la digitalización acelerada y la presión de los grandes marketplaces, iniciativas como la anunciada por Velneo abren nuevas vías para que las tiendas de barrio no solo sobrevivan, sino que ganen terreno en el entorno digital. La compañía gallega ha confirmado la integración de Velfix en su estructura, un movimiento que busca acercar la omnicanalidad a los comercios minoristas de moda y complementos sin complicaciones técnicas ni grandes inversiones.

La operación, enmarcada dentro del Grupo Visual MS, responde a una estrategia clara: construir un ecosistema sólido de software empresarial con sello nacional que permita competir con soluciones internacionales. En este escenario, Velfix aporta una propuesta especializada que facilita a las tiendas físicas dar el salto al mundo digital integrando en una sola herramienta la gestión del punto de venta, la tienda online y su presencia en marketplaces.

Gracias a esta tecnología, un comercio tradicional puede sincronizar su catálogo y operar en plataformas como Amazon, Miravia o Zalando sin perder el control del stock ni la trazabilidad de sus pedidos. Todo ello con una gestión centralizada que funciona en tiempo real, las 24 horas del día. Según ha señalado Mario Conde, director general de Velneo, el objetivo es claro: mejorar la visibilidad del pequeño comercio sin obligarle a depender de múltiples herramientas ni a asumir una complejidad innecesaria.

Un impulso al retail desde la tecnología local

Más allá del impacto inmediato en el sector, la integración refuerza varios ejes estratégicos. Por un lado, la apuesta por la soberanía tecnológica, con soluciones desarrolladas íntegramente en España. Por otro, el fortalecimiento del talento local, especialmente en el noroeste peninsular, donde se consolida un polo de innovación tecnológica.

La unión también destaca por la sinergia de producto: la robustez de la plataforma low-code de Velneo se combina con la especialización de Velfix en el retail de moda, dando lugar a una solución más completa y adaptada a las necesidades reales del sector. Además, la incorporación del equipo humano de Velfix refuerza una filosofía compartida basada en una tecnología cercana, pensada para facilitar el día a día de los usuarios.

Dentro del ecosistema de Visual MS, esta integración se suma a proyectos ya consolidados como Vidiv o Reservaentradas, ampliando un catálogo que abarca desde la inteligencia artificial hasta la gestión de ocio. En conjunto, se dibuja un modelo empresarial donde la innovación no se entiende sin el componente humano.

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Desde la compañía insisten en que esta operación va más allá de una simple adquisición tecnológica. Se trata de una alianza basada en valores comunes: entender el software como una herramienta que simplifica procesos y ayuda a las personas a centrarse en lo importante. En un momento en el que el comercio local busca reinventarse, propuestas como esta marcan el camino hacia una digitalización más accesible, integrada y sostenible.