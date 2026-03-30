Nueva Pescanova sale de «números rojos» y proyecta volver a invertir tras facturar más de 1.000 millones

Dos fueron los planes estratégicos ejecutados al completo por Nueva Pescanova desde su salida al mercado tras el concurso de la antigua matriz: Todos a una (2016-2020) y Rumbo al valor (2020-2024). La pesquera está ahora a la mitad del tercero (2024-2028), del que nunca ha aportado sus líneas maestras o sus objetivos. En todo caso, los dos primeros estuvieron lejos de cumplirse y es posible que este tercero rompa esa racha. En una nota de prensa, Nueva Pescanova ha divulgado que cerró el año fiscal de 2025 con resultado positivo, al fin, tras haber encadenado copiosas pérdidas en los últimos ejercicios. «Las principales magnitudes de la compañía crecen, lo que confirma que no solo se han cumplido los objetivos del plan de recuperación, sino que se han superado», ha indicado en la nota.

Este buen balance propiciará el retorno de la pesquera a un territorio que había abandonado temporalmente: el de las nuevas inversiones. «Con estos resultados, que exceden los objetivos marcados y cierran con éxito la etapa de recuperación, la compañía inicia en 2026 un nuevo periodo de desarrollo e inversión que se apuntalará con la optimización de la estructura financiera, en la que se está trabajando actualmente». Fuentes consultadas por Faro de Vigo -diario del mismo grupo que EL CORREO GALLEGO- eludieron ofrecer detalles del tipo de inversión que persigue Nueva Pescanova, o si se trata de capex (capital expenditures) para flota o plantas productivas.

Los ajustes programados y completados por la pesquera han ocupado el tiempo de los equipos de Chapela al máximo, de ahí el foco en medidas de eficiencia y no en operaciones de crecimiento orgánico o inorgánico, que están protagonizando ahora mismo el día a día en esta industria.

«Las ventas alcanzaron los 1.053,6 millones de euros, frente a los 982 millones registrados en los doce meses equivalentes del año 2024, esto es, un incremento del 7,3%. Respecto a la facturación registrada en el periodo contable de nueve meses de 2024, el incremento fue del 36,9%», prosigue el comunicado. El ebitda creció en más de un 70%.

La multinacional que dirige Jorge Escudero ha vinculado estos resultados con las medias de eficiencia «implementadas en los dos últimos años para contener gastos y maximizar la rentabilidad. Entre ellas destacan la renovación de la estrategia comercial, centrada en las operaciones de mayor valor, el aumento de la productividad en acuicultura, la optimización de procesos y la transformación organizativa», dice.

Nueva Pescanova, controlada casi al completo por Abanca, no tiene aún fecha para la celebración de la junta de accionistas.