Crisis en el lácteo gallego: Unións Agrarias rompe con la industria por la rebaja de precios y amenaza con acciones legales

La tensión vuelve al sector lácteo gallego en un momento especialmente delicado para el campo. El anuncio de una rebaja en los precios de la leche ha provocado la ruptura de relaciones entre Unións Agrarias(UUAA) y la industria, abriendo un nuevo frente que amenaza con escalar en los próximos días si no se corrigen las condiciones planteadas a los productores.

El secretario general del sindicato, Roberto García, ha dado por “rotas” las relaciones tanto con la interprofesional como con la industria tras una reunión con representantes de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, en la que defendió que la rebaja “no tiene razón de ser” y supone un golpe directo a la viabilidad económica de las explotaciones. En su opinión, la medida compromete a un sector estratégico no solo por su peso productivo, sino por su impacto en la economía rural gallega.

La organización agraria considera que los nuevos contratos, que entrarán en vigor el 1 de abril, podrían ser ilegales al obligar a algunos ganaderos a vender por debajo de sus costes de producción, una práctica prohibida por la normativa vigente. Por ello, ha anunciado que solicitará la intervención de la Agencia de Información y Control Alimentarios para que evalúe un posible incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

Denuncias por competencia desleal y presión sobre los productores

El conflicto no se limita al precio. Desde Unións Agrarias también alertan de posibles prácticas de competencia desleal, al señalar la entrada de leche de terceros países a precios inferiores a los fijados en el mercado nacional. En este sentido, pedirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que investigue estos movimientos y actúe contra las industrias que los estén permitiendo.

Además, el sindicato reclama la implicación tanto del Ministerio de Agricultura como de la Xunta de Galicia para analizar si las empresas lácteas se han beneficiado de una situación que, según denuncian, está distorsionando el mercado y generando un posible fraude al consumidor, que desconoce el origen real de la leche que compra.

En este escenario, García reconoce que muchos productores están firmando los contratos por miedo a perder su producción, pero insiste en que esta situación no puede normalizarse. “Tienen que ser declarados ilegales antes de que termine el mes”, subraya, reclamando una actuación urgente que garantice una remuneración justa para los ganaderos.

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El dirigente lanza además una advertencia directa a la industria: sin producción primaria, el resto de la cadena pierde sentido. En un sector marcado por el aumento de los costes energéticos y la inestabilidad internacional, el equilibrio entre industria y campo vuelve a ponerse a prueba, con Galicia como uno de los principales epicentros del conflicto.