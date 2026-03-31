La Fundación San Rosendo, distinguida con el premio Biomasa Galega por su impulso a las renovables

La Fundación San Rosendo ha sido distinguida en los II Premios Biomasa Galega, celebrados en el marco de la feria Enerxétika 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector energético en Galicia. El galardón reconoce su impulso a proyectos innovadores en el uso de energías renovables y su compromiso con la sostenibilidad.

La fundación recibió el premio en la categoría de impulso empresarial en biomasa, que distingue a entidades gallegas que lideran iniciativas con gran impacto en el aprovechamiento de esta fuente energética. El galardón fue recogido por Julio A. Soto Varela, patrono de la Fundación, quien destacó que este reconocimiento “refleja el trabajo de todo nuestro equipo y la confianza de quienes nos acompañan en cada proyecto”.

Desde 2008, la Fundación San Rosendo mantiene un firme compromiso con la eficiencia energética, implementado a través de su Plan de Energías Renovables. Actualmente, 25 de sus centros disponen de calderas de biomasa, complementadas con otras fuentes de energía sostenible, como fotovoltaica y geotermia. En los nuevos centros en Verín y Ourense, se prevé la incorporación de sistemas geotérmicos, reforzando su apuesta por modelos energéticos sostenibles y eficientes.

Los Premios Biomasa Galega, organizados por el Clúster de la Biomasa de Galicia, buscan visibilizar el esfuerzo colectivo de personas, empresas e instituciones que impulsan la transición energética en la comunidad, destacando proyectos y buenas prácticas con beneficios ambientales, económicos y sociales.

La Fundación San Rosendo gestiona actualmente 73 centros asistenciales en Galicia, que incluyen 59 residencias para personas mayores, 11 para personas con discapacidad, un centro para tratamiento de alcoholismo, un centro de inclusión y una escuela infantil, sumando un total de 3.919 plazas, de las cuales el 24,9 % son concertadas. Su plantilla asciende a 2.378 profesionales, un 4,6 % más que el año anterior.

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Este reconocimiento refuerza la apuesta de la Fundación por la innovación y la sostenibilidad, y supone un impulso para continuar desarrollando iniciativas que promuevan un modelo energético responsable y respetuoso con el entorno.