Galicia se enfrenta al desafío de la jubilación de 40.000 autónomos en los próximos cinco años

Galicia afronta un desafío estructural que amenaza directamente a su tejido económico y a la supervivencia de miles de pequeños negocios. Cerca de 40.000 autónomos se jubilarán en los próximos cinco años, lo que equivale a casi el 18% del total inscrito en el RETA en la comunidad. Sin un relevo generacional efectivo, la desaparición de actividades, especialmente en el ámbito rural, podría tener un fuerte impacto en el empleo, la economía local y la cohesión territorial.

La situación resulta especialmente preocupante en una comunidad marcada por el envejecimiento poblacional y la despoblación, donde el trabajo autónomo sostiene buena parte de los servicios básicos, los oficios tradicionales y el comercio de proximidad. La falta de relevo no solo afecta a empresas, sino también al mantenimiento del día a día en muchos municipios.

En este contexto, Galicia se sitúa en el centro del debate con la celebración del II Congreso Nacional de Relevo Generacional, organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que tendrá lugar los días 14 y 15 de abril en Vilagarcía. El encuentro reunirá a responsables públicos, expertos y representantes del colectivo para abordar soluciones que permitan garantizar la continuidad de la actividad económica.

Un reto urgente para el futuro del trabajo autónomo

Durante el congreso se analizarán cuestiones clave como la transmisión de negocios, la formación, el impulso al emprendimiento y el papel de la Formación Profesional o de la población extranjera como vías para sostener el relevo. El objetivo es avanzar hacia un modelo más sostenible que evite la pérdida de miles de actividades económicas.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, advierte de la urgencia de actuar: “No podemos seguir ignorando esta realidad. Si no actuamos de manera urgente, estaremos asistiendo a la desaparición de miles de negocios esenciales”. Por ello, la organización reclama un pacto de Estado que articule una estrategia común para afrontar este desafío.

Con esta iniciativa, UPTA refuerza su apuesta por un modelo que garantice la sostenibilidad, el equilibrio territorial y la continuidad del trabajo autónomo en una comunidad donde el relevo generacional ya no es una opción, sino una necesidad inmediata.