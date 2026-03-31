Rías Baixas triunfa en los Premios Bacchus 2026 con cinco Grandes Oros

La Denominación de Origen Rías Baixas ha arrancado la temporada de reconocimientos internacionales con un total de 32 marcas galardonadas en el XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2026, diez más que en la edición anterior.

De ellas, cinco referencias de Rías Baixas han sido distinguidas con el Gran Bacchus de Oro, al haber superado los 93 puntos en cata, situándose entre los 51 mejores vinos del certamen. Estas distinciones corresponden a vinos de las añadas 2018 (dos vinos), 2024 (dos) y 2025, lo que convierte a la denominación gallega en la que más Grandes Bacchus de Oro ha obtenido en la categoría de vinos tranquilos.

Rías Baixas se lució en los Bacchus / cedida

Además, otros 21 vinos de Rías Baixas han sido premiados con el Bacchus de Oro (más de 89 puntos). De ellos, siete corresponden a la añada 2025, siete a la de 2024, uno a la de 2023 y seis a añadas anteriores (2022 y 2020). En esta categoría, veinte de los vinos premiados son blancos y uno es un tinto de la añada 2024.

Por último, la denominación ha sumado seis Bacchus de Plata, correspondientes a vinos de las añadas 2024 y 2025, consolidando su presencia en uno de los certámenes más relevantes del calendario vitivinícola internacional.

El concurso, celebrado en Madrid, reunió un total de 1.540 vinos procedentes de 17 países, con España a la cabeza del palmarés, seguida por productores de América Latina y Europa como México, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil y Portugal, entre otros.

Las muestras fueron evaluadas mediante catas a ciegas por un jurado de 100 expertos de 26 países, entre ellos sumilleres, Masters of Wine, Masters Sommelier, importadores y críticos especializados. Organizado por la Unión Española de Catadores (UEC), el certamen cumple su vigésimo cuarta edición y está reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de contar con el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Licores (VINOFED).

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Con estos resultados, Rías Baixas refuerza su posicionamiento internacional como una de las denominaciones de origen más destacadas en la producción de vinos blancos de calidad.