Telefónica acelera los planes millonarios de refuerzo de sus redes en sus mercados clave en Europa

Telefónica ha decidido concentrarse en crecer sólo en sus cuatro mercados clave. España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Más foco y menos dispersión, es uno de los lemas que articulan el nuevo plan estratégico de la compañía, y sobre el que se asienta el objetivo de salir de todos los mercados de Latinoamérica (con la excepción de Brasil) y volcarse especialmente en Europa. Y con con este afán el grupo acelera sus planes para reforzar sus grandes redes en los mercados británico y alemán.

Virgin Media O2 (VMO2), la filial británica controlada por Telefónica y Liberty Capital, ha firmado nuevos acuerdos a largo plazo con sus socios estratégicos Ericsson y Nokia para modernizar su red móvil en Reino Unido. Acuerdos que forman parte del Plan de Transformación Móvil de la compañía que contempla inversiones de 700 millones de libras (más de 800 millones de euros) en su mallado local este año para lograr una mejora sustancial en el rendimiento de las infraestructuras.

Las alianzas plurianuales con Ericsson y Nokia permitirán actualizar la mayor parte de la red de acceso radioeléctrico (RAN) de Virgin Media O2 con la última tecnología 5G+. Miles de emplazamientos se modernizarán con radios y equipos de banda base de última generación, aumentando significativamente la capacidad en zonas de alta densidad de usuarios, ampliando la cobertura y mejorando la fiabilidad, además de optimizar el rendimiento 4G para los clientes en toda la red. Una actualización que facilitará a la operadora maximizar el uso del espectro que ha adquirido recientemente para satisfacer la creciente demanda de datos móviles, que se ha duplicado con creces en los últimos cinco años.

“Nuestro plan de transformación móvil está generando un cambio radical en el rendimiento de la red para nuestros clientes”, explica Jeanie York, directora de tecnología de Virgin Media O2. “Estos nuevos acuerdos a largo plazo con Ericsson y Nokia representan un hito importante en este proceso, ya que nos ayudan a aumentar significativamente la capacidad, mejorar la cobertura y aumentar la fiabilidad en todo el Reino Unido”. Ya se están llevando a cabo mejoras en ciudades, pueblos y comunidades rurales, pero la compañía se centra en mejorar la conectividad en lugares de alta demanda, como centros de transporte, estadios y centros urbanos, así como a lo largo de las principales carreteras y vías férreas.

Dos nuevas torres cada día

En Alemania, Telefónica está acelerando al máximo la expansión de su red móvil en todo el país en lo que va de año. Desde principios de año, la filial germana del grupo ha ejecutado más de 2.000 actuaciones de despliegue de infraestructuras para mejorar la cobertura móvil. Esto representa un incremento del 25 % en las actividades de expansión en comparación con el mismo periodo del año anterior (con 1.600 medidas en el primer trimestre de 2025).

El plan de Telefónica pasa por ampliar constantemente su red en términos de cobertura, capacidad y velocidad para atender la demanda creciente de servicios de telecomunicaciones, tanto de móvil como de datos. El objetivo es construir nuevas estaciones base de red móvil para mejorar la cobertura en regiones que antes carecían de ella, así como a lo largo de las vías férreas y carreteras. Cerca de 200 nuevas estaciones base entraron en funcionamiento en el primer trimestre, más de dos nuevas instalaciones cada día. Telefónica Deutschland ha construido el doble de estaciones base nuevas que el año anterior (con alrededor de 100 nuevas estaciones base en el primer trimestre de 2025).

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Y además de ampliar la cobertura, Telefónica está mejorando el rendimiento de la red en zonas con alta concentración de usuarios. Desde principios de año, la compañía ha implementado más de 1.100 mejoras de capacidad. La filial germana también ha activado más de 600 nuevas estaciones base 5G, con lo que la red de la nueva generación de comunicaciones móviles llega ya a cerca del 99 % de la población alemana. Paralelamente, Telefónica está impulsando proyectos innovadores, como el despliegue de farolas 5G en zonas urbanas de gran afluencia para mejorar las capacidades de conectividad.