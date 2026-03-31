Tinsa, la mayor tasadora de España, apunta a "síntomas de agotamiento" en el precio de la vivienda

El precio de la vivienda comienza a registrar "algún síntoma de agotamiento en su crecimiento". Esta es una de las conclusiones del último informe de la tasadora Tinsa, la más importante de España por volumen de negocio, que pone el foco en la guerra en Oriente Próximo y en los efectos que puede tener sobre el mercado inmobiliario, ya que, en marzo, "comenzó a impactar a nivel general en los precios y al coste del dinero", a pesar de que el empleo sigue mostrando resistencia.

"En los próximos meses veremos cómo la guerra impacta en la tasa de inflación y en los tipos de interés de referencia. Esto, a su vez, puede tener un impacto en la demanda residencial, que combinará tensiones contrapuestas entre el enfriamiento que pueden causar la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario y el dinamismo que puede aportar la inversión en un activo que supone un buen refugio contra episodios inflacionistas. Al mismo tiempo, se podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva que continúe incrementando las dificultades de acceso a la vivienda para la población general", señalan desde Tinsa.

La tasadora apunta que la tasa de esfuerzo de compra a nivel nacional, porcentaje hipotético que una familia debe destinar de su salario al pago de la primera cuota de la hipoteca, se sitúa en el 34%, aunque con una tendencia al alza por el crecimiento del precio de la vivienda por encima de la inflación y la estabilización de los tipos. Asimismo, en los principales polos de empleo y focos turísticos la dificultad de acceso a la vivienda alcanza "niveles críticos desde hace varios periodos", llegando en algunos casos a superar el 50% de la renta disponible del hogar medio, explican.

El precio de la vivienda sube un 14% en el último año

Según los datos de Tinsa, en el primer trimestre de 2026, el valor mediano de la vivienda terminada, que incluye la de obra nueva y la de segunda mano, aumentó un 14,3% en cifras interanual y un 3,2% frente al trimestre anterior, siendo el crecimiento generalizado en todo el territorio, pero con tasas de variación especialmente "contundentes" en las principales ciudades y polos turísticos, principalmente en la costa peninsular y en los archipiélagos.

Las compraventas de vivienda en el inicio del año (solo hay datos de enero) arrancaron a la baja, con caídas interanuales entre el 7% y el 11%, dependiendo la fuente, tras varios meses de ralentización. Hasta cierto punto, estas bajadas responden a la lógica de que 2025 fue el año en el que más casas se vendieron desde 2008. En la misma línea, las hipotecas también mostraron "signos de moderación" en el primer mes del año, con leves caídas interanuales y niveles sanos: la ratio préstamo-valor media continuó decreciendo en el cuarto trimestre de 2025 hasta 64,6%, aunque el porcentaje de préstamos que superan el 80% del valor del activo aumentó levemente hasta el 11,2%.

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Por último, en la actividad promotora, en enero los visados de nuevos proyectos de obra nueva crecieron cerca de un 20%, que "supone un leve impulso con respecto al nivel de visados medio emitidos en 2025, sin que la oferta de vivienda terminada sea suficiente todavía para aliviar las tensiones de precios que genera la brecha con respecto a la demanda existente", concluyen desde Tinsa.