La Xunta aprobará antes del verano ayudas para impulsar la construcción en madera, con 2 millones de euros para 2026

La construcción en madera gana peso en Galicia como sector estratégico apoyado por la Administración autonómica. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este martes que la Xunta aprobará antes del verano una nueva convocatoria de ayudas destinada a fomentar este modelo constructivo, con el objetivo de reforzar la industria forestal y avanzar hacia un modelo más sostenible e industrializado.

Durante una visita a las instalaciones de la empresa Enpezas, en O Porriño (Pontevedra), Lorenzana explicó que esta línea de apoyos, gestionada a través de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), contará con una dotación inicial de 2 millones de euros para 2026 y mantendrá su carácter bienal.

La conselleira de Economía e Industria , este mertes en Enpezas / cedida

La conselleira destacó que estas ayudas pueden alcanzar hasta el 70% del gasto subvencionable e incluyen tanto la utilización de productos en madera en obra nueva, como en proyectos de rehabilitación o reforma de naves industriales, establecimientos o viviendas unifamiliares, así como la redacción de los proyectos técnicos.

Lorenzana subrayó que se trata de una iniciativa pionera en España, que ha despertado el interés de otras comunidades autónomas, y recordó que desde su puesta en marcha en 2020 ya ha beneficiado a 589 solicitantes, con una inversión total de 9 millones de euros. En la última convocatoria (2022-2024), el presupuesto alcanzó los 5 millones, con 250 beneficiarios, una cifra que se prevé repetir en la próxima edición.

La titular de Economía e Industria defendió la necesidad de seguir impulsando la construcción industrializada en madera, un ámbito en el que Galicia parte con ventaja al concentrar cerca del 50% de la producción de madera de España, lo que le permite no solo abastecer el mercado interno, sino también exportar soluciones constructivas completas.

En este contexto, puso como ejemplo a Enpezas, empresa especializada en construcción modular en madera, que representa —según explicó— un modelo basado en la incorporación de tecnología, planificación y nuevos procesos productivos que abarcan desde el diseño hasta la ejecución final de las obras.

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Además, destacó que este tipo de construcción permite reducir plazos, costes y generación de residuos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética que promueve la Xunta en el desarrollo del tejido industrial gallego.