Xunta, UUAA y Asaga reclaman una reforma urgente de la ley de la cadena alimentaria ante la crisis láctea en Galicia

La Consellería do Medio Rural y representantes del sector agrario han reclamado una reforma urgente de la ley de la cadena alimentaria ante la renovación de contratos lácteos con precios a la baja, una situación que consideran injustificada y que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones gallegas.

El director xeral de Ganadería e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, junto al director xeral de la PAC, Juan José Cerviño, mantuvieron una reunión con representantes de Asaga y Unións Agrarias (UUAA). A la salida del encuentro comparecieron el propio Balseiros, Francisco Bello, presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), y Félix Porto, vicesecretario xeral de UUAA evidenciando una posición común frente a la industria, aunque con distintos matices entre la Administración y las organizaciones profesionales.

Desde la Consellería se insistió en la necesidad de reforzar el marco legal para evitar que los productores cobren por debajo de los costes de producción, al tiempo que se reclamó al Ministerio que aclare qué organismo debe fijar y publicar esos valores de referencia.

Además, se planteó introducir un margen mínimo de rentabilidad en la ley y establecer un plazo de al menos un mes para que los ganaderos puedan analizar los contratos antes de firmarlos, evitando así situaciones de indefensión.

Por su parte, las organizaciones agrarias denunciaron que las industrias están aplicando bajadas de entre 8 y 11 céntimos por litro, algo que califican de desproporcionado y sin base en el mercado. También alertaron de la entrada de leche importada de Francia y Portugal a bajo precio, lo que estaría distorsionando la competencia.

Los productores recuerdan que Galicia produce cerca del 40 % de la leche de España y cuenta con unas 5.000 explotaciones, muchas de ellas familiares, por lo que cualquier desequilibrio en los precios tiene un impacto directo en el empleo y en el medio rural.

La Xunta anunció la puesta en marcha de un plan específico de inspección para analizar los nuevos contratos, comprobar su legalidad y verificar si cubren los costes reales. También se intensificarán los controles sobre trazabilidad y etiquetado para garantizar la transparencia en el origen del producto.

Tanto la Administración como el sector hicieron un llamamiento a las industrias para que actúen con responsabilidad y eviten decisiones que puedan provocar el cierre de explotaciones. Asimismo, pidieron a los consumidores que prioricen productos de origen gallego, destacando su calidad y su papel clave en la sostenibilidad del territorio.

Finalmente, advirtieron de que, si no se corrige la situación, se intensificarán las movilizaciones y las acciones legales para frenar prácticas que consideran contrarias a la normativa vigente y perjudiciales para el conjunto de la cadena láctea.