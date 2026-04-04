De Galicia a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega

En pleno debate sobre qué tipo de rutas necesita cada aeropuerto gallego, Vigo está en plena cuenta atrás para recuperar una de las conexiones más importantes para su economía. Desde el próximo 23 de junio la terminal olívica quedará a poco más de 12 horas de Sudáfrica gracias a una de las grandes novedades de este verano en la aviación en nuestro país. Air Europa recuperará los vuelos directos entre Madrid y Johannesburgo, lo que dejará a un solo salto desde Galicia el viaje.

La importancia de la ruta no se limita a urbe austral. El aeropuerto O.R. Tambo es la principal puerta de entrada a los países meriodionales de este continente. Entre ellos destaca Namibia con Luderitz y Walvis Bay como principales puntos de atracción para el sector pesquero gallego, contando con una importante colonia en sus puertos. Estos marineros, jefes de máquinas y demás trabajadores estaban obligados a hacer rutas con escalas en Londres, Frankfurt o Estambul. Sin embargo, no fue siempre así ya que desde Vigo llegó a haber hasta dos alternativas previas para viajar, en menos de 20 horas, a la Nación Arcoiris.

La conexión más sencilla y duradera fue gracias a Iberia, quien probó hasta en tres ocasiones suerte en ella: en los setenta, entre 1988 y 2012 y entre 2016 y 2019. La segunda etapa tuvo el regreso de la selección española de fútbol como campeona del mundo como gran hito, pero la «baja rentabilidad» y la profunda crisis que sufría le obligaron a cancelarla. A finales de la misma década y ya integrada con British Airways, quien tiene en esta ruta uno de sus mayores nichos de negocio, ni siquiera una ocupación media del 82,65% y picos por encima del 90% la salvaron de su desaparición.

La otra alternativa llegaba de la mano de la que fue la gran ruta internacional de Galicia: la de Air France a Charles de Gaulle. A través de los cuatro vuelos que conectaban con su gran hub en París, la compañía gala ofrecía una alternativa en precios y horarios a Iberia. Además también ofertaba vuelos a Ciudad del Cabo, Seychelles o Madagascar para llegar a los diversos caladeros en los que faenaban buques con capital gallego. Desgraciadamente la competencia mediante ayudas públicas en Santiago y A Coruña acabó por hundir aquella ruta hace una década y a día de hoy aún no hay una sucesora hacia tierras francesas.

Conexiones desde el aeropuerto de Johannesburgo entre las 9 y las 15 horas / Flightconnections

La opción a través de Air Europa se estrenará la víspera de San Juan y contará con salidas del aeropuerto desde España los lunes, miércoles y viernes. El horario de salida desde Barajas será a las 23:45 horas, lo que permitirá enlazar con una escala de apenas 100 minutos con la última frecuencia desde Vigo que despega de Peinador a las 21.05 horas. La llegada a Johannesburgo a las 9.45 horas permite una rápida conexión hacia la treintena de destinos del sur de África. El vuelo de regreso sale a las 18.55 horas, permitiendo un enlace similar para el retorno.

Tras poco más de 10 horas de vuelo llega a Barajas a las 5.05 horas del día siguiente, conectando con el banco de salidas de primera hora de la mañana y permitiendo estar en Vigo antes del desayuno. Las tarifas base son de 327 euros por billete, aunque el grueso de opciones ronda los 800 euros entre ida y vuelta. Los vuelos estarán cubiertos por los Boeing 787-9 Dreamliner con más de 300 butacas repartidas en dos clases.

Otras nuevas rutas

El lanzamiento de este enlace, el primero al cono sur africano en la historia de la aerolínea, se enmarca dentro de su ambicioso plan de crecimiento después de la fallida absorción por parte de IAG en agosto de 2024. Durante el pasado año recibió las primeras unidades de los Boeing 737 Max 8 de 189 asientos con los que ha ido ampliando frecuencias con mejores prestaciones a Bruselas, Ámsterdam, Milán o Londres.

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Al mismo tiempo ha añadido nuevos destinos en el corto y medio radio. En España ha comenzado a unir Madrid con Asturias y Sevilla con dos vuelos diarios por sentido, mientras que esta primavera arrancarán conexiones con Ginebra, Cerdeña, Bolonia o Tánger. A todo ello se sumará el flamante puente aéreo con Estambul gracias a su integración en Turkish Airlines, lo que servirá de alternativa a las aerolíneas del Golfo Pérsico teniendo en cuenta la situación en la región.