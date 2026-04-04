Sargadelos refuerza su estructura directiva con un nuevo consejo tras el intento de cierre de fábrica
Con el nombramiento de Iván Marrube y Esteban Orive, Sargadelos busca un nuevo rumbo, enfocando sus esfuerzos en la comercialización y la implementación de nuevos modelos de gobierno corporativo
El grupo empresarial Sargadelos ha decidido dar un giro a su estructura interna con la creación de un nuevo consejo asesor, que tendrá como función apoyar al administrador único, Segismundo García, en las tareas de gestión y toma de decisiones.
La medida, anunciada este sábado a través de un comunicado, supone la incorporación de dos profesionales con trayectoria en el ámbito empresarial: Iván Marrube Rodríguez y Esteban Orive García. Ambos asumirán funciones específicas dentro de este nuevo órgano consultivo.
En concreto, Marrube centrará su labor en la organización interna y la implantación de nuevos modelos de gobierno corporativo, mientras que Orive se encargará del área de comercialización y del impulso al desarrollo del negocio.
La decisión llega en un momento significativo para la compañía, justo cuando se cumple un año desde uno de los episodios más delicados de su historia reciente. En abril de 2025, tras varias actuaciones de la Inspección de Trabajo, García llegó a anunciar el cierre de la histórica fábrica de Cervo (Lugo), una medida que finalmente no se materializó.
Aquel periodo estuvo marcado por la incertidumbre. Meses después, la empresa aplicó un ERTE a su plantilla —que fue levantado antes de lo previsto— y el propio García presentó su dimisión como consejero delegado, aunque ha continuado al frente como administrador único.
Con la creación de este consejo asesor, Sargadelos busca reforzar su estructura directiva y abrir una nueva etapa orientada a la estabilidad y al crecimiento, tras un año especialmente complejo para la firma.
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