Siete empresas optan a participar en el proyecto Innomar que lidera Galicia para aprovechar la energía de las olas

La carrera por aprovechar el potencial energético del mar da un nuevo paso en Galicia. Un total de siete empresas han presentado su candidatura para participar en el desarrollo del proyecto Innomar, una iniciativa impulsada por el Inega que permitirá poner en marcha el primer prototipo flotante en España capaz de medir y canalizar la energía generada por olas y corrientes marinas.

El plazo de solicitudes finalizó el pasado 23 de marzo y las propuestas se encuentran ahora en fase de evaluación. El proceso, basado en un sistema de diálogo competitivo, permitirá seleccionar a las compañías con mayor solvencia técnica y económica para definir, junto a la Administración, la mejor solución posible antes de la adjudicación final, prevista para septiembre.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,7 millones de euros, cofinanciados en un 60 % por fondos europeos FEDER, y sitúa a Galicia como referente en el desarrollo de energías renovables marinas. La iniciativa contempla el diseño de un innovador sistema multiconector flotante que permitirá conectar distintos dispositivos de generación eléctrica y evacuar la energía producida hacia tierra.

Además de su vertiente energética, Innomar incorpora un importante componente medioambiental. El sistema estará equipado con sensores para monitorizar en tiempo real variables como el oleaje, el viento o las corrientes, así como indicadores de biodiversidad marina, lo que facilitará un mejor conocimiento del entorno.

El prototipo se instalará en Punta Langosteira, en A Coruña, una de las zonas con mayor potencial energético del oleaje a nivel mundial. La infraestructura permitirá evacuar la energía mediante una única línea, reduciendo el impacto ambiental y facilitando el autoconsumo en áreas próximas, como el puerto o polígonos industriales cercanos.

Noticias relacionadas

Con este proyecto, la Xunta busca no solo avanzar en la transición energética, sino también impulsar la innovación tecnológica y fortalecer el tejido industrial vinculado a las energías del mar en Galicia.