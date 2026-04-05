El comercio electrónico gallego se impulsa con la tercera edición del programa Xerme para emprendedores

El comercio electrónico gallego contará con un nuevo impulso gracias a la tercera edición de Xerme, un programa de formación y mentorización especializada que busca reforzar el ecosistema emprendedor y apoyar tanto a nuevos proyectos como a negocios ya en marcha. La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y el Clúster do Ecommerce Galego, al amparo de la Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego.

El programa está dirigido a personas emprendedoras y empresas gallegas que quieran crear, consolidar o hacer crecer proyectos vinculados al comercio electrónico o a servicios asociados a este ámbito. Como en la edición anterior, se estructura en dos modalidades, una de iniciación y otra avanzada, con el objetivo de adaptarse tanto a iniciativas en fase de idea como a ecommerce ya operativos.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 10 de abril de 2026 en el espacio web del Clúster do Ecommerce Galego, donde también pueden consultarse las bases y los requisitos de participación. En total, podrán acceder al programa 24 proyectos, que participarán en una primera fase formativa durante este mes de abril.

Entre las iniciativas presentadas, se dará prioridad a los proyectos procedentes de la Rede de polos de emprendemento, así como a aquellas propuestas con carácter innovador, clara orientación al mercado, capacidad de generación de empleo y potencial para ofrecer productos o servicios diferenciados.

Xerme se desarrollará en tres fases complementarias. La primera consistirá en talleres intensivos centrados en la definición del modelo de negocio, con contenidos relacionados con la propuesta de valor, la cadena de valor, los canales de comercialización y la estructura financiera. Esta etapa servirá también para seleccionar a los 16 proyectos que continuarán en el itinerario, ocho por cada modalidad.

La segunda fase se prolongará hasta el mes de septiembre y combinará formación avanzada con tutorización individualizada, adaptada a las necesidades de cada iniciativa. Durante este proceso se trabajarán aspectos vinculados a la mejora de la estrategia competitiva, los elementos técnicos y la viabilidad de los proyectos.

La tercera y última fase estará orientada a preparar a las personas participantes en comunicación y presentación de proyectos. El programa culminará con un DemoDay en el que cada iniciativa podrá exponer su propuesta ante inversores, clientes y otros agentes del ecosistema emprendedor, favoreciendo así nuevas oportunidades de visibilidad y crecimiento.

Con esta tercera edición, la Xunta refuerza su apuesta por el emprendimiento y por el ecommerce como un sector estratégico para la modernización del tejido empresarial gallego y la creación de nuevas oportunidades económicas en un entorno cada vez más vinculado a la comercialización digital.