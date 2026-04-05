Galicia fortalece la ciberseguridad de las empresas con apoyo a 67 proyectos

La creciente amenaza de los ciberataques y la dependencia cada vez mayor de los entornos digitales han llevado a la Xunta a dar un paso adelante en la protección del tejido empresarial. En este contexto, la Consellería de Economía e Industria, a través del Igape, ha puesto en marcha una línea de ayudas específica para mejorar la ciberseguridad de las empresas gallegas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria, dotada con 1,5 millones de euros, ha permitido respaldar un total de 67 proyectos, agotando el presupuesto previsto y generando una inversión global que supera los 2 millones de euros. Un dato que refleja el interés creciente del sector empresarial por blindar sus sistemas frente a posibles amenazas digitales. De hecho, se registraron 127 solicitudes, lo que evidencia una demanda al alza en este ámbito.

Un máximo de 30.000 euros

Las ayudas, concedidas en régimen de concurrencia no competitiva, cubren hasta el 75 % del coste de los servicios especializados, con un máximo de 30.000 euros por empresa. Este modelo ha facilitado el acceso a soluciones avanzadas de protección tecnológica a compañías de distintos tamaños, muchas de las cuales no podrían asumir estos costes sin apoyo público. Uno de los aspectos más valorados por las empresas es el sistema de pago implementado, que evita tener que adelantar la inversión. Es el propio Igape quien abona directamente los servicios a las entidades proveedoras homologadas una vez justificada su ejecución, reduciendo así la carga financiera para las beneficiarias.

Entre las actuaciones financiadas destacan los diagnósticos de madurez digital y análisis de riesgos, la implantación de servicios continuados de seguridad durante doce meses —como la protección de entornos cloud o la securización de infraestructuras—, así como medidas complementarias como pruebas de hacking ético, programas de concienciación o el desarrollo de políticas basadas en estándares reconocidos.

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Desde la Xunta subrayan que reforzar la seguridad digital no solo evita pérdidas económicas o interrupciones en la actividad, sino que también contribuye a generar confianza en la economía digital y garantiza la continuidad operativa de las empresas. A la vista de los resultados de esta primera convocatoria, el Gobierno gallego ya trabaja en nuevas líneas de apoyo que permitan avanzar en la transformación digital del tejido productivo, integrando la ciberseguridad de forma más transversal en los procesos empresariales. El objetivo es claro: preparar a las empresas gallegas para un entorno cada vez más digitalizado y exigente en materia de protección tecnológica.