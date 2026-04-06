MicroBank impulsó el emprendimiento en Galicia con 938 microcréditos y generó 928 empleos en 2025

MicroBank, el banco social de CaixaBank, concedió el pasado año 938 microcréditos en Galicia para la puesta en marcha o la consolidación de pequeños negocios por 18,9 millones de euros, lo que representa casi un 17% más que en 2024. El importe medio de los préstamos fue de 21.713 euros y dos tercios fueron para ampliar o consolidar negocios, mientras que el 33% restante se destinó al inicio de nuevos proyectos.

Estos datos del Informe Anual 2025 de la entidad muestran cómo el microcrédito es un instrumento clave para favorecer el emprendimiento y facilitar el inicio de proyectos empresariales viables. De hecho, a nivel nacional MicroBank apoyó más de 30.500 iniciativas, con 662 millones de euros de inversión.

El impacto social de esta financiación se refleja en la creación en toda España de 30.170 puestos de trabajo y el impulso de 9.941 nuevos proyectos de emprendimiento. Concretamente, en Galicia se contribuyó a generar 928 puestos de trabajo y se apoyó la creación de 363 negocios de emprendedores.

Estas cifras avalan la contribución de MicroBank al mercado laboral, dado que la mitad de los negocios respaldados por la entidad han generado nuevos puestos de trabajo tras recibir financiación. Es especialmente relevante que el 44% de las contrataciones corresponden a mujeres, el 59% a menores de 35 años y el 29% a personas que se reincorporaban al mercado laboral, reforzando el compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de perfiles con un papel clave en el desarrollo económico y social.

“Estos resultados confirman que nuestro impulso al emprendimiento se traduce en negocios que avanzan y en empleo que se crea. Son indicadores tangibles del efecto positivo que los microcréditos pueden tener sobre la vida de las personas y sobre la economía en su conjunto”, afirma Cristina González, directora general de MicroBank.

MicroBank tiene líneas de apoyo al emprendimiento rural / ECG

Sector servicios y comercio

La mayor parte de los empleos generados por los negocios financiados por MicroBank se concentra en el sector servicios (58%), seguido por el comercio minorista (13%) y la construcción (7%). Otros sectores, como el primario, la hostelería, las nuevas tecnologías y diversas actividades, agrupan el 22% restante, reflejando la diversidad del impacto de los microcréditos en la economía.

Respecto a la distribución en el territorio, las regiones que más préstamos han solicitado para emprender son Cataluña (26%), Andalucía (20%), Comunidad de Madrid (16%) y Comunidad Valenciana (9%).

En cuanto al perfil de los emprendedores, la edad media se encuentra en los 44 años y respecto a las procedencias más representativas el 62% son españoles, el 22% de Latinoamérica y el 8% del resto de Europa.

Además del impulso económico, los servicios no financieros son una herramienta clave para asesorar al emprendedor. En este sentido, el banco social de CaixaBank cuenta con la MicroBank Academy, una plataforma educativa gratuita que acompaña al emprendedor y que ofrece cerca de 100 cursos online.

Emprendimiento femenino El Informe 2025 de MicroBank refleja también el compromiso de la entidad por promover el emprendimiento femenino. La entidad ha concedido 7.423 microcréditos para negocios impulsados por mujeres en 2025, con una inversión de 145,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,3% respecto a 2024. De esta manera, se ha respaldado la creación de 2.890 nuevos negocios liderados por mujeres, que han generado, a su vez, 7.341 puestos de trabajo.

Apoyo a familias

Además del impulso al emprendimiento, el apoyo financiero de MicroBank a las familias supuso en 2025 una financiación en toda España de 1.672 millones de euros (con un importe medio de 6.852 euros), lo que supone un incremento del 19% respecto a 2024. Se concedieron un total de 243.970 microcréditos, un 21% más que el año anterior, y representan el 87,2% de las operaciones de la entidad.

En el caso de la Galicia, la financiación a familias alcanzó los 4.883 microcréditos (un 30,32% más), por un valor total de 34,2 millones de euros.

Entre los motivos más frecuentes para la demanda de préstamos en 2025, en uno de cada tres casos fue para hacer frente a gastos de vivienda (mobiliario, equipamiento o reforma). Se confirma así que los gastos del hogar continúan siendo el motivo más frecuente para la solicitud de un microcrédito.

La segunda finalidad más habitual en 2025 fueron los microcréditos destinados a la adquisición o reparación de vehículos, que concentraron el 19% de los préstamos. En cuanto a otros gastos personales y familiares representaron el 15% de las solicitudes de préstamo. Finalmente, facturas o impuestos aportaron el 12,5% de las peticiones de microcrédito, menos que en 2024.

En términos globales, el balance positivo de MicroBank en 2025 queda reflejado por su actividad: la entidad cerró el año con 277.819 operaciones por un valor total de cerca de 2.500 millones de euros, lo que supone aumentos del 19% de operaciones y del 18% de financiación frente a 2024.