Alcoa en San Cibrao completa el rearranque de sus cubas, pero con retraso y problemas pendientes

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) ha completado el rearranque de todas sus cubas, poniendo fin a un proceso de recuperación que se inició tras la parada de electrólisis de enero de 2022 y que se ha prolongado durante más de dos años, entre ajustes técnicos, incidencias y cambios en el calendario previsto.

El proceso, que según el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, se ha desarrollado “según lo estimado” en esta última fase, deja la instalación con 512 cubas operativas, incluidas las que permanecían inactivas antes del cierre inicial. Aun así, la reactivación llega con retraso respecto al acuerdo de viabilidad, que marcaba la vuelta al 100% de la producción para octubre de 2025.

Durante este tiempo, la hoja de ruta se ha visto alterada por distintos factores, entre ellos el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que afectó al conjunto del sistema eléctrico estatal y obligó a reajustar el proceso industrial.

Pese a la recuperación de la actividad, el comité de empresa advierte de que persisten problemas de fondo. Critica que el arranque se haya producido fuera de los plazos pactados y sin una negociación real sobre los ajustes del plan, y pone el foco en la ausencia de avances en inversiones consideradas estratégicas, como el horno de cocción, clave dentro del acuerdo de viabilidad y valorado en más de 100 millones de euros.

Desde la representación laboral se insiste en que estas inversiones eran esenciales para garantizar la estabilidad futura de la planta y evitar incertidumbres a largo plazo. “No se están cumpliendo los compromisos”, señalan desde el comité, que teme que el proyecto pierda solidez industrial.

A estas tensiones se suma el conflicto por la información a la plantilla. Los trabajadores denuncian la decisión de la empresa de suspender las visitas informativas a primera hora, una práctica habitual en la planta, lo que consideran una limitación de los derechos sindicales.

El comité ha trasladado su queja por escrito a la dirección y no descarta nuevas acciones, incluidas vías legales, para garantizar el acceso a la información y la labor de representación de los trabajadores dentro de la factoría.