El Banco Europeo de Inversiones financia con 30 millones el lanzador de satélites de la empresa PLD Space

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo de venture debt por valor de 30 millones de euros con PLD Space, la empresa internacional de transporte espacial con sede en Elche, para apoyar la fase de desarrollo final de Miura 5, el cohete diseñado y desarrollado por la compañía para poner en órbita pequeños satélites.

La operación representa la primera inversión directa del BEI en pequeños lanzadores para la puesta en órbita de satélites. La financiación también contribuirá a ampliar las capacidades industriales y de lanzamiento de PLD Space, apoyando así su transición a operaciones comerciales.

“Es un orgullo anunciar la firma de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 30 millones de euros para la empresa española PLD Space y financiar así Miura 5, que pondrá en órbita pequeños satélites claves para las comunicaciones, la investigación y también nuestra seguridad”, ha comentado la presidenta del Grupo BEI Nadia Calviño.

Instalaciones de la empresa PLD Space en Elche. / Matias Segarra

El proyecto contribuye a los objetivos del BEI de impulsar la inversión en innovación tecnológica en la Unión Europea y de reforzar las capacidades europeas de seguridad y defensa a través de una mayor independencia en el ámbito espacial.

“Europa necesita unas capacidades de lanzamiento sólidas e independientes para garantizar un acceso autónomo al espacio”, ha declarado el vicepresidente del BEI, Robert de Groot. “Con su innovadora tecnología e infraestructura de lanzamiento, PLD Space está avanzando decisivamente en esta dirección. El BEI se enorgullece de apoyar a PLD Space en la ampliación de sus servicios de lanzamiento para lograr precios competitivos a escala mundial, reforzando así la autonomía de Europa en este segmento crítico del espacio”.

Enmarcado en el segmento de lanzadores de carga ligera, Miura 5 es un cohete en dos etapas diseñado para reducir las complejidades y los riesgos de programación que suelen surgir cuando se utilizan vehículos de lanzamiento de capacidad media o pesada para lanzar pequeños satélites. Desde el punto de vista medioambiental, el desarrollo de Miura 5 comprenderá una serie de medidas para convertirlo en un cohete totalmente reutilizable, lo que supone una solución más sostenible para enviar pequeños satélites al espacio. El cohete avanza según lo previsto hacia su primer vuelo de prueba en 2026 y se espera que ofrezca un servicio flexible con 30 misiones al año desde múltiples puertos espaciales, incluido el Centro Espacial de Guayana, conocido como el Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa.

Logo del Miura 5 de PLD Space, actualmente en fase de desarrollo. / AXEL ALVAREZ

“Firmar esta financiación de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones constituye un importante hito para PLD Space y para el sector espacial europeo. Este acuerdo nos permitirá ampliar la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a nuestra cartera internacional de clientes comerciales e institucionales. Agradecemos al BEI su confianza y su apoyo. Este respaldo no solo fortalece nuestra visión a largo plazo, sino que además acelera el acceso europeo al espacio”, ha manifestado el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez.

“Con esta nueva operación, PLD Space ha conseguido 210 millones de euros de financiación en 2026, tras cerrar en marzo una ronda de inversión Serie C de 180 millones de euros. Gracias al apoyo institucional y estratégico a escala europea e internacional, PLD Space sigue impulsando su hoja de ruta y consolidando su posición entre un reducido grupo de empresas privadas a nivel mundial que desarrollan sistemas de lanzamiento completos para facilitar un acceso global y fiable al espacio”, ha añadido Ezequiel Sánchez.

Posición internacional

“Con esta inversión de 30 millones de euros en Miura 5 de PLD Space, Europa da un paso clave para reforzar su posición en el mercado mundial de lanzadores. Este paso se enmarca en un esfuerzo más amplio para impulsar un nuevo y dinámico ecosistema europeo de empresas de acceso al espacio, que combina un sólido respaldo público con un entorno estable y orientado al futuro, propicio para que las industrias innovadoras crezcan, escalen e inviertan con confianza”, ha comentado el Comisario Europeo para la Defensa y el Espacio, Andrius Kubilius.

“A medida que el espacio adquiere una importancia cada vez más estratégica, el acceso deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad esencial para nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro futuro. Por ello, la Unión Europea está comprometida con garantizar un acceso independiente y fiable al espacio. Al respaldar a empresas europeas innovadoras, estamos construyendo una industria de lanzadores sólida, competitiva y resiliente, y asegurando el lugar de Europa como potencia espacial mundial”, ha añadido Kubilius.

La financiación de PLD Space se suma a la diversificada cartera del “Nuevo Espacio” del BEI, que incluye préstamos venture debt (deuda riesgo) a empresas espaciales europeas innovadoras, que operan en toda la cadena de valor, desde estaciones terrestres y fabricación de satélites hasta observación de la Tierra, comunicaciones, logística orbital, análisis de datos y propulsión.

El BEI financia a estas empresas para contribuir al objetivo de la UE de reforzar su autonomía estratégica en el ámbito del espacio. Además, a través de iniciativas como Space TecdhEU y el apoyo en materia de asesoramiento prestado en colaboración con la Comisión Europea, la ESA (Agencia Espacial Europea por sus siglas en inglés) y el Consejo Europeo de Innovación, el Grupo BEI combina financiación y experiencia para fomentar la innovación y acelerar el desarrollo del sector espacial europeo.

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Prioridades

El acuerdo de financiación con PLD Space contribuye de forma decisiva a las ocho prioridades fundamentales establecidas en la Hoja de Ruta Estratégica del Grupo BEI para el periodo 2024-2027. En concreto, el proyecto apoya las iniciativas transversales del Grupo BEI en materia de autonomía estratégica y acción por el clima que refuerzan la industria europea de seguridad y defensa. También contribuye a TechEU, el programa del Grupo BEI destinado a acelerar la innovación en la UE y que pretende movilizar, de aquí a 2027, 250.000 millones de euros en inversiones para empresas emergentes (startups), empresas en expansión (scaleups) y empresas innovadoras de toda Europa. El préstamo del BEI está respaldado por InvestEU , el programa insignia de la Unión Europea destinado a movilizar inversión pública y privada en apoyo de los objetivos de las políticas de la UE.