El Consejo de Ministros autoriza inversión extranjera en la mina de Penouta, clave para minerales críticos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la autorización de inversión extranjera directa (FDI) para la mina de Penouta, en Ourense, un movimiento que se produce en un contexto de creciente interés europeo por asegurar el suministro de minerales críticos como el estaño y el tántalo, esenciales para tecnologías limpias y digitales. La decisión llega en un momento en el que la Unión Europea busca reducir su dependencia exterior en materias primas estratégicas.

La aprobación permite a la empresa Energy Transition Minerals, a través de su filial en España, avanzar en la adquisición de este enclave minero situado en el municipio de Viana do Bolo. Según ha informado la compañía, el proyecto cumple con los requisitos regulatorios y de seguridad nacional, lo que avala tanto su capacidad financiera como su idoneidad para gestionar este tipo de activos.

El proceso, sin embargo, no está completamente cerrado. La operación queda ahora pendiente de la transferencia formal de las licencias por parte de la Xunta de Galicia, un trámite que se espera completar en los próximos meses y que marcará el inicio de una nueva fase para la explotación.

Desde la empresa destacan que este paso refuerza su intención de consolidar una presencia estable en España y participar en el impulso de la transición energética en Europa. En este sentido, la mina de Penouta se perfila como un activo estratégico, capaz de contribuir a la autonomía tecnológica del continente.

Una vez finalizada la adquisición, la compañía prevé realizar una revisión técnica para definir cómo reactivar la explotación. El plan incluye una apuesta por la sostenibilidad ambiental, el cumplimiento de estándares internacionales y la generación de empleo local, aspectos que se consideran clave para garantizar la viabilidad social del proyecto.

Además, la empresa ha señalado su intención de colaborar con la comunidad local para asegurar que el desarrollo tenga un impacto positivo en la zona, tanto desde el punto de vista económico como social. La reactivación de la mina podría suponer un impulso relevante para la economía de la comarca, históricamente vinculada a la actividad minera.

En paralelo, el proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer las cadenas de suministro europeas de materias primas críticas, en un escenario global marcado por la competencia por recursos y la necesidad de avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles.