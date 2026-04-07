Galicia Calidade dará el salto al espacio con el primer vehículo orbital español de UARX Space

La marca Galicia Calidade estará presente en el espacio en los próximos meses gracias al lanzamiento del primer vehículo de transferencia orbital diseñado en España por la empresa gallega UARX Space, en un momento en el que el sector aeroespacial vive una fuerte expansión a nivel global. El despegue está previsto desde la base aérea de Vandenberg, en California, lo que situará a Galicia en el mapa de la innovación tecnológica internacional.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este martes las instalaciones de la compañía en el parque empresarial de Porto do Molle, en Nigrán, donde puso en valor el potencial de una firma que ya se posiciona como referente en el desarrollo de sistemas capaces de operar en el espacio. Actualmente, UARX Space es la única empresa en España que fabrica este tipo de tecnología y se encuentra entre las cinco a nivel mundial.

Lorenzana, este martes / cedida

El proyecto gira en torno a OSSIE (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration), un innovador vehículo espacial diseñado para transportar satélites pequeños y medianos a distintas órbitas. Su función principal será facilitar que estos dispositivos alcancen su destino final, incluyendo órbitas terrestres no convencionales, misiones alrededor de la Luna o incluso trayectorias hacia el espacio profundo.

"Orgullo inmenso"

Durante la visita, Lorenzana destacó el “orgullo inmenso” que supone este avance para Galicia y subrayó que se trata de una empresa con “muchísimas posibilidades de crecimiento” en el actual contexto económico e industrial. En este sentido, remarcó el compromiso de la Xunta para seguir apoyando iniciativas estratégicas dentro de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio.

Noticias relacionadas

El desarrollo de este tipo de tecnología sitúa a Galicia en una posición destacada dentro de un sector altamente competitivo, en el que la capacidad para innovar y generar soluciones propias resulta clave. Con este lanzamiento, UARX Space no solo consolida su papel como actor emergente, sino que también refuerza la apuesta por una industria con alto valor añadido y proyección de futuro.