Meloni estudia sustituir al consejero delegado de Leonardo Roberto Cingolani

El Gobierno italiano estudia relevar a Roberto Cingolani como consejero delegado de Leonardo, en un movimiento inesperado que podría generar inquietud entre los inversores tras la fuerte remontada del grupo de defensa controlado por el Estado, según adelanta el diario británico Financial Times. El mandato de tres años del directivo concluye el próximo mes y, de acuerdo con fuentes conocedoras de la situación citadas por el periódico, la coalición de la primera ministra Giorgia Meloni prevé presentar esta semana una nueva propuesta para el consejo de administración en la que ya no figuraría su nombre.

No obstante, una de esas fuentes precisó que la decisión aún no estaría cerrada y que el escenario podría modificarse. La junta de accionistas de Leonardo, en la que deben formalizarse los nombramientos, está convocada para el 7 de mayo. Tanto la oficina de la primera ministra como la propia compañía evitaron hacer comentarios al respecto.

La posible salida de Cingolani se produce después de una etapa de fuerte impulso para Leonardo. Desde su llegada al cargo en mayo de 2023, el directivo ha pilotado un notable aumento de los pedidos y ha promovido alianzas con otros grupos europeos con el objetivo de reducir la fragmentación de la industria de defensa en el continente. Ese crecimiento se ha visto favorecido por el incremento de la demanda militar en Europa tras la invasión rusa de Ucrania y por el compromiso de varios gobiernos de elevar su gasto en defensa, también bajo la presión de Estados Unidos.

Durante su mandato, los ingresos de Leonardo crecieron cerca de un 25%, hasta rondar los 20.000 millones de euros, mientras que la cotización bursátil del grupo pasó de 10,5 euros por acción en 2023 a 62 euros la semana pasada. En paralelo, Cingolani ha impulsado una hoja de ruta industrial ambiciosa. Entre sus principales hitos figura la presentación en noviembre de la llamada Cúpula de Miguel Ángel, un sistema integrado de defensa aérea y antimisiles concebido para proteger infraestructuras y territorios estratégicos europeos.

Bajo su dirección, Leonardo también ha reforzado su red de alianzas industriales, entre ellas la colaboración con la alemana Rheinmetall en sistemas terrestres y la asociación espacial con Airbus y la francesa Thales, con la vista puesta en fortalecer la autonomía estratégica europea. Tras las primeras informaciones aparecidas en medios italianos sobre la inminente salida de Cingolani, las acciones de Leonardo llegaron a caer un 6% en la mañana del martes.

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Este movimiento recuerda a la salida de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra el miércoles pasado después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 28% del capital, decidiera apostar por un nuevo directivo al frente de la compañía tecnológica española, Ángel Simón.