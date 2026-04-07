La Xunta enviará información sobre contratos lácteos a Competencia para proteger a los productores gallegos

La renovación de parte de los contratos lácteos en Galicia ha encendido las alarmas en un sector clave para la economía gallega. La principal novedad es que la Consellería do Medio Rural enviará a la Comisión Galega da Competencia la información relativa a esos nuevos acuerdos con el objetivo de proteger a los productores ante posibles irregularidades o prácticas lesivas.

La decisión llega después de que varios contratos se hayan firmado a la baja, una reducción de precios que la Xunta considera “totalmente injustificada”. El ajuste preocupa especialmente en una comunidad que concentra más del 42 % de la leche que se produce en España, un peso que convierte a Galicia en referencia estatal del sector y hace que cualquier cambio en las condiciones de compra tenga un efecto directo sobre cientos de explotaciones.

Una explotación láctea en Galicia / Europa Press

Desde Medio Rural explican que, pese al diálogo mantenido con industria, distribución, productores y sindicatos, finalmente se confirmaron los peores augurios. Por eso, la Administración gallega ha decidido dar un paso más y revisar la información vinculada a esta renovación de contratos. Si de ese análisis se desprenden incumplimientos o indicios de conductas contrarias a la competencia, la documentación será trasladada al órgano competente para que actúe.

Plan de actuación

El plan de actuación no se limita a los contratos. La Xunta también reforzará el control sobre la entrada de leche de otros países, una cuestión que ha generado preocupación en el sector. Habrá inspecciones específicas sobre las cisternas que lleguen del exterior para comprobar tanto la calidad del producto como el precio de entrada, con el fin de descartar posibles situaciones de competencia desleal.

En paralelo, Medio Rural vigilará que se cumpla de forma estricta el etiquetado de origen, al considerar imprescindible que el consumidor pueda identificar con claridad la procedencia de la leche y que se garantice la trazabilidad del producto en toda la cadena.

La Xunta sostiene que la defensa del sector lácteo no pasa solo por intensificar las inspecciones, sino también por asegurar unas condiciones económicas que permitan mantener vivas las explotaciones. En este sentido, insiste en que hablar de relevo generacional exige antes garantizar un precio justo para la leche, ya que sin rentabilidad será difícil incorporar a jóvenes a la actividad ganadera.

A día de hoy, la Administración autonómica asegura que mantiene 20 expedientes abiertos relacionados con la protección del sector primario. Con esta ofensiva, el Gobierno gallego busca poner el foco sobre una renovación de contratos que considera especialmente sensible en una comunidad donde la leche no es solo producción: es también empleo, territorio y futuro.