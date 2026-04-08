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Abanca abre la inscripción a su programa para startups con foco en inteligencia artificial y criptomonedas

La entidad gallega enfoca su programa de innovación abierta en inteligencia artificial, criptomonedas y tokenización, entre otras áreas, para transformar la banca

El Programa para Startups de Abanca encara su 12º edición

El Programa para Startups de Abanca encara su 12º edición / cedida

El Correo Gallego

Santiago

La entidad financiera gallega Abanca ha abierto el plazo de inscripción para participar en la 12ª edición de su Programa para Startups, una iniciativa de innovación abierta que busca identificar y colaborar con proyectos tecnológicos capaces de transformar el sector financiero. Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 12 de mayo a través de la web del programa.

La convocatoria está dirigida a startups con sociedad constituida y producto en el mercado, aunque se encuentren en fases tempranas, y con equipos preparados para escalar sus soluciones y adaptarlas a entornos reales de prueba.

En esta edición, el programa de Venture Client pone el foco en proyectos vinculados a la inteligencia artificial, las criptomonedas y la tokenización, con aplicaciones potenciales en áreas como la gestión de riesgos y compliance, marketing, tecnología, ciberseguridad, eficiencia operativa o sostenibilidad. También se valorarán otras soluciones con impacto en la industria bancaria.

Las startups seleccionadas participarán primero en un workshop en mayo, donde trabajarán junto a equipos internos de Abanca para explorar casos de uso. Posteriormente, accederán a un bootcamp entre el 26 de mayo y el 16 de junio, en el que se definirán los pilotos, los costes y los requisitos técnicos para desarrollar una prueba de concepto (PoC).

Estos proyectos podrán testarse en un entorno real y controlado junto a unidades del banco, con el objetivo de validar su viabilidad de forma ágil y a bajo coste antes de una posible implementación.

Cumple su 12º edición

El programa alcanza su duodécima edición tras consolidarse como una de las principales iniciativas de innovación abierta del noroeste peninsular. Desde su creación, ha recibido 986 candidaturas, de las que 25 han derivado en pruebas de concepto con el banco.

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Además del acompañamiento de equipos de Abanca y de la colaboración de HubIN, el programa ofrece acceso a espacios de coworking en A Coruña y Vigo, así como a actividades dentro del ecosistema nacional de emprendimiento.

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