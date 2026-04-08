Abanca abre la inscripción a su programa para startups con foco en inteligencia artificial y criptomonedas
La entidad gallega enfoca su programa de innovación abierta en inteligencia artificial, criptomonedas y tokenización, entre otras áreas, para transformar la banca
La entidad financiera gallega Abanca ha abierto el plazo de inscripción para participar en la 12ª edición de su Programa para Startups, una iniciativa de innovación abierta que busca identificar y colaborar con proyectos tecnológicos capaces de transformar el sector financiero. Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 12 de mayo a través de la web del programa.
La convocatoria está dirigida a startups con sociedad constituida y producto en el mercado, aunque se encuentren en fases tempranas, y con equipos preparados para escalar sus soluciones y adaptarlas a entornos reales de prueba.
En esta edición, el programa de Venture Client pone el foco en proyectos vinculados a la inteligencia artificial, las criptomonedas y la tokenización, con aplicaciones potenciales en áreas como la gestión de riesgos y compliance, marketing, tecnología, ciberseguridad, eficiencia operativa o sostenibilidad. También se valorarán otras soluciones con impacto en la industria bancaria.
Las startups seleccionadas participarán primero en un workshop en mayo, donde trabajarán junto a equipos internos de Abanca para explorar casos de uso. Posteriormente, accederán a un bootcamp entre el 26 de mayo y el 16 de junio, en el que se definirán los pilotos, los costes y los requisitos técnicos para desarrollar una prueba de concepto (PoC).
Estos proyectos podrán testarse en un entorno real y controlado junto a unidades del banco, con el objetivo de validar su viabilidad de forma ágil y a bajo coste antes de una posible implementación.
Cumple su 12º edición
El programa alcanza su duodécima edición tras consolidarse como una de las principales iniciativas de innovación abierta del noroeste peninsular. Desde su creación, ha recibido 986 candidaturas, de las que 25 han derivado en pruebas de concepto con el banco.
Además del acompañamiento de equipos de Abanca y de la colaboración de HubIN, el programa ofrece acceso a espacios de coworking en A Coruña y Vigo, así como a actividades dentro del ecosistema nacional de emprendimiento.
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Santiago dijo adiós en los últimos años a sus negocios más emblemáticos
- Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
- El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
- La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana