Choque en el sector lácteo: el Gobierno defiende la estabilidad y los ganaderos hablan de contratos impuestos y fuertes bajadas

La mesa sectorial del vacuno de leche celebrada este miércoles en Madrid ha evidenciado un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y el sector productor. Mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende la estabilidad del mercado y apela a la prudencia, las principales organizaciones agrarias denuncian la imposición de contratos lácteos por parte de la industria y una presión creciente sobre los precios en origen.

La reunión, presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero, ha servido para analizar la evolución reciente del sector y sus perspectivas a corto plazo en un contexto marcado por la volatilidad de los costes de producción.

Desde el Ministerio se ha insistido en la importancia de una correcta aplicación del paquete lácteo y de la Ley de la Cadena Alimentaria, consideradas herramientas clave para garantizar la transparencia y el equilibrio en las relaciones comerciales.

En materia de control, el Gobierno ha recordado la labor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que acumula 1.364 inspecciones en el sector lácteo, y ha anunciado un refuerzo de la supervisión, manteniendo además la vía de denuncia confidencial ante posibles incumplimientos.

Según los datos expuestos en la mesa, el sector mantiene una evolución estable, con un aumento del 1,6% en la producción en 2026 tras la leve caída del año anterior. Los precios en origen se sitúan en torno a 0,53 euros por litro, por encima de la media de la Unión Europea, situada en 0,44 euros.

Sin embargo, este escenario convive con un repunte de los costes de alimentación animal y la energía, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

En el plano agrario, las organizaciones Asaja, COAG y Unións Agrarias han coincidido en denunciar la situación del mercado y la presión de la industria láctea.

El presidente de la sectorial de leche de Asaja, Ramón Artime, ha advertido de que las nuevas propuestas de contratos contemplan bajadas de entre 8 y 9 céntimos por litro, una reducción que ha calificado de “inasumible” por su impacto en la rentabilidad de las explotaciones.

Por su parte, COAG ha denunciado la falta de negociación efectiva en la cadena de valor y ha alertado de un desequilibrio estructural que deja a los ganaderos en una posición de debilidad, reclamando medidas urgentes para corregir la situación.

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha denunciado que los contratos están siendo impuestos por la industria sin negociación real con los productores. La organización reclama la intervención de la AICA y del Ministerio para investigar posibles incumplimientos de la normativa y advierte de una situación de indefensión en el campo gallego.

Unións Agrarias señala que las bajadas se sitúan en torno a los 8 céntimos por litro, aunque en algunas explotaciones se han registrado recortes de entre 7 y 8 céntimos en plazos muy reducidos.

Además, la organización ha alertado de situaciones extremas en Galicia, donde algunos ganaderos se han visto obligados a tirar leche al no poder asumir las condiciones impuestas por la industria.

Desde el Ministerio, no obstante, se ha puesto en valor el papel de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) como espacio de diálogo entre los distintos eslabones de la cadena, así como herramientas como los contratos tipo homologados y las extensiones de norma, consideradas clave para reforzar la estabilidad del sector.

El Ejecutivo ha reiterado su compromiso con el sector lácteo y su voluntad de garantizar el equilibrio en la cadena de valor, mientras las organizaciones agrarias advierten de que, si no se corrige la situación, el modelo productivo podría entrar en una fase de deterioro que comprometa la viabilidad de numerosas explotaciones.