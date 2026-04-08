TELECOMUNICACIONES
Digi sufre una caída del servicio en España y deja sin llamadas de voz a sus clientes
Miles de usuarios reportan fallos en los servicios de voz desde las 10.00 horas de este miércoles y algunos también se quejan de la pérdida de la conexión a internet
D. P. P.
Digi está sufriendo un problema de caída de su red móvil a nivel nacional este miércoles. Miles de clientes están reportando la interrupción del servicio de llamadas de voz en muy diferentes zonas de España, según constata la plataforma especializada en el análisis de incidencias de telecomunicaciones Downdetector y se confirma con las quejas de los usuarios en diferentes redes sociales.
La incidencia general se concentra en la salida y entrada de llamadas de voz, pero algunos usuarios también denuncian la pérdida del servicio de internet. Los reportes y quejas arrancaron a las 10.00 horas hasta acumular miles de denuncias públicas, y han empezado a contenerse pasadas las 11.30 horas pero aún persisten, según la evolución analizada por Downdetector.
La teleco de bajo coste de momento no confirma la incidencia y no hace comentarios oficiales. Digi se ha convertido desde hace años en la operadora que más crece y que más clientes suma en el mercado español gracias a una estrategia de tarifas agresivas.
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