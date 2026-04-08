Ganaderos gallegos vandalizan camiones cisterna y derraman leche en protesta por la crisis del sector lácteo

La crisis en el sector lácteo se tensa por momentos. Ganaderos gallegos intensificaron este martes sus protestas con acciones directas en distintos puntos de la comunidad. En Santa Comba y en O Corgo se vandalizaron camiones cisterna, en los que aparecieron pintadas con la palabra “ladróns”, e incluso en el concello lucense se derramó la leche que transportaba uno de los vehículos.

Las acciones se enmarcan en las movilizaciones para denunciar la situación límite de los productores.

El colectivo agrario señala como principales motivos de protesta el incremento de las importaciones de leche, que aseguran se han disparado un 160%, y las continuas rebajas en el precio en origen mientras los costes de producción siguen al alza.

Una cisterna vandalizada / cedida

Según datos que traslada Unións Agrarias, los costes de producción han aumentado de media en 7 céntimos por litro, mientras que las industrias han reducido el precio pagado a los ganaderos en unos 8 céntimos, lo que agrava aún más la falta de rentabilidad de las explotaciones.

Esta combinación está generando un fuerte malestar en el sector, que advierte del riesgo de cierre de numerosas granjas si no se adoptan medidas urgentes.

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Las protestas de este martes suponen un endurecimiento del conflicto y los ganaderos no descartan intensificar las movilizaciones en los próximos días.