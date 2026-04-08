Gestores de Galicia advierten: revisar el borrador de la Renta 2025 es clave para evitar errores y pagar de más

Con el arranque de la campaña de la Renta 2025, los gestores administrativos de Galicia han lanzado una advertencia clara a los contribuyentes: revisar con detenimiento el borrador de la declaración antes de confirmarlo es fundamental para evitar errores que pueden derivar en pagar más impuestos de los necesarios o perder deducciones fiscales a las que se tiene derecho.

El colectivo profesional recuerda que, aunque la Agencia Tributaria elabora el borrador a partir de datos facilitados por empresas, entidades financieras y administraciones públicas, esta información puede contener omisiones o inexactitudes. Por ello, confirmar la declaración sin una revisión previa puede tener un impacto económico directo en el resultado final.

Entre las principales novedades de esta campaña destaca el incremento del tipo máximo aplicable a la base del ahorro, que pasa del 28% al 30% para rentas superiores a 300.000 euros, afectando a conceptos como dividendos, intereses y ganancias patrimoniales. Además, se mantienen las mejoras en la reducción por rendimientos del trabajo para rentas más bajas.

También continúa la posibilidad de realizar el pago de la declaración mediante Bizum, que se consolida como método alternativo, junto a las vías tradicionales de la Agencia Tributaria. Asimismo, siguen vigentes las deducciones por eficiencia energética en viviendas, que pueden alcanzar entre el 40% y el 60% si se cumplen los requisitos establecidos.

Deducciones autonómicas, el gran olvidado

Los gestores administrativos insisten especialmente en la importancia de revisar las deducciones autonómicas, ya que en muchos casos no aparecen aplicadas automáticamente en el borrador. En Galicia, estas incluyen beneficios por nacimiento o adopción de hijos, familias numerosas, alquiler de vivienda habitual o inversiones en energías renovables.

Además, recomiendan prestar atención a cambios en la situación personal o familiar, como matrimonios, separaciones o nacimientos; la correcta identificación de inmuebles y referencias catastrales; las aportaciones deducibles como cuotas sindicales o donaciones; y las ganancias patrimoniales derivadas de ventas de activos o criptomonedas.

En conjunto, los gestores subrayan que una revisión detallada del borrador no solo permite evitar errores, sino también optimizar el resultado de la declaración y aprovechar todas las ventajas fiscales disponibles, especialmente en un contexto de creciente complejidad normativa.