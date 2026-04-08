Grupo Clave nombra a Raquel Suárez directora general y refuerza su apuesta por la tecnología y la expansión internacional

El nombramiento de Raquel Suárez como nueva directora general de Grupo Clave llega tras la reciente designación de Ángel Pidal como CEO de Grupo Nortempo, en un movimiento que refuerza la reorganización interna del grupo y su apuesta por el talento interno como motor de crecimiento. La directiva asume el cargo con la visión de dar continuidad al crecimiento registrado en los últimos años, impulsar la tecnología de la mano de las personas y avanzar en la expansión internacional hacia nuevos mercados europeos.

Suárez, que hasta hace unos meses ocupaba la dirección de operaciones, afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidar los servicios de la compañía y reforzar su posicionamiento en el ámbito de la gestión de talento. En esta línea, la empresa ya cuenta con presencia en Portugal y en varios países de América Latina, y trabaja en nuevas oportunidades en mercados como Brasil, Angola y distintos países europeos.

“Afronto este nuevo reto con el compromiso de consolidar el crecimiento, impulsar la expansión internacional y apostar por la tecnología”, ha señalado la nueva directora general, quien también ha puesto el foco en los principales retos actuales de las empresas, como la escasez de talento, el relevo generacional y el absentismo laboral.

Uno de los ejes estratégicos de esta etapa será la consolidación del Plan Conecta, un modelo de externalización de la dirección de recursos humanos apoyado en herramientas tecnológicas que busca convertir esta función en una palanca estratégica para los clientes. “Gestionar bien a las personas dejó de ser una tarea administrativa para convertirse en una decisión estratégica”, subraya Suárez.

Más de una década de experiencia

El nombramiento refuerza la apuesta de la compañía por un modelo de liderazgo basado en la promoción interna y la cercanía, combinando conocimiento operativo con visión estratégica. La trayectoria de Suárez dentro del grupo comenzó en 2015 en el entorno de Grupo Nortempo, donde participó en el desarrollo de áreas clave y en la innovación operativa, hasta consolidarse como una de las principales figuras directivas.

Con más de 35 años de experiencia, Grupo Clave se posiciona como un actor relevante en el ámbito de la consultoría de recursos humanos, el reclutamiento internacional y la gestión laboral, con el objetivo de conectar talento, estrategia y acción en un entorno empresarial cada vez más competitivo.