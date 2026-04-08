Televés reorganiza su área de Iluminación LED para enfocarse en proyectos de mayor valor añadido
La compañía de Santiago reafirma su intención de combinar continuidad industrial, especialización y adaptación a las nuevas demandas del mercado
La compañía compostelana Televés ha consolidado y reforzado su actividad en el Área de Iluminación LED, dentro de una estrategia de reorganización interna que busca mejorar la eficiencia y centrar sus recursos en proyectos de mayor valor añadido. Asegura que este proceso no afecta a la continuidad del negocio, sino que marca una nueva etapa de especialización y enfoque estratégico.
En este contexto, la empresa ha llevado a cabo una optimización de su estructura organizativa con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta al mercado y adaptar su propuesta a las nuevas exigencias del sector. Según la compañía, esta evolución permite concentrarse en segmentos donde aporta un mayor valor diferencial.
El área de iluminación LED mantiene plenamente sus capacidades de diseño, desarrollo y fabricación, así como su compromiso con la calidad y la sostenibilidad de sus soluciones. Televés subraya que esta base industrial le permite seguir acompañando a clientes y colaboradores con garantías de continuidad operativa y soporte técnico.
“Hemos abordado esta evolución como una oportunidad para reforzar nuestras capacidades y definir con mayor claridad dónde podemos aportar más valor”, señala Diego Viana, director del área de Iluminación LED. “Hoy contamos con una estructura más enfocada, con capacidad para responder con solvencia a los retos de nuestros clientes”, añade.
La compañía destaca que este movimiento responde a un contexto sectorial cada vez más competitivo, en el que la especialización y la eficiencia se han convertido en factores clave. En esta línea, Televés refuerza su apuesta por un modelo orientado a proyectos tecnológicos de alto valor añadido.
Por su parte, el Chief Business Officer, Ángel Álvarez, subraya que la empresa mantiene su compromiso con el desarrollo de soluciones profesionales de alta fiabilidad. “La evolución del área responde a un contexto exigente que afrontamos reforzando nuestra propuesta de valor y nuestra posición como socio tecnológico”, apunta.
Con esta reorganización, Televés reafirma su intención de seguir desarrollando su actividad en el ámbito de la iluminación LED profesional, combinando continuidad industrial, especialización y adaptación a las nuevas demandas del mercado.
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