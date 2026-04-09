Más de 60.000 autónomos gallegos sufrirán el impacto de la subida de cuotas en 2026
ATA Galicia denuncia que la medida perjudicará especialmente a mujeres mayores de 50 años vinculadas al medio rural
El próximo año traerá un nuevo golpe para una parte importante del colectivo autónomo en Galicia. Más de 60.000 trabajadores por cuenta propia verán incrementada su cuota mensual en 135 euros, una subida que ha encendido las críticas de las asociaciones del sector y que afectará especialmente a perfiles vulnerables dentro del tejido productivo.
La medida se deriva del aumento de la base mínima de cotización, que pasa de los 1.000 a los 1.424 euros mensuales para autónomos societarios y colaboradores, lo que eleva la cuota hasta los 435 euros al mes. En términos anuales, supone un coste adicional de 1.620 euros por trabajador.
Desde la organización ATA Galicia denuncian que esta subida responde a la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha impedido actualizar las bases conforme a lo previsto inicialmente. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno”, ha señalado su presidente, Rafael Granados, quien critica que la subida suponga un incremento del 42% en la base de cotización.
El impacto será especialmente significativo en los autónomos colaboradores, muchos de ellos familiares que trabajan en negocios pequeños. De hecho, pueden darse situaciones en las que el titular del negocio cotice por una base inferior a la de su propio cónyuge, lo que evidencia, según el sector, un desequilibrio en el sistema.
En Galicia, el perfil más afectado responde mayoritariamente a mujeres, mayores de 50 años y vinculadas al medio rural, que colaboran en negocios familiares. Se trata de un colectivo que, en muchos casos, cuenta con ingresos ajustados y menor margen para asumir incrementos de costes.
A nivel estatal, la medida afecta a cerca de 1,2 millones de autónomos dentro de un total de más de 3,4 millones, lo que amplía el alcance de una decisión que ya está generando malestar en todo el país.
Desde ATA Galicia advierten de que no descartan movilizaciones y aseguran que ya han iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios para frenar la medida. Además, reclaman al Gobierno que impulse una norma con rango de ley que permita revertir la subida con carácter retroactivo desde enero de 2026.
El colectivo afectado en Galicia representa aproximadamente un tercio de los autónomos, con especial incidencia en los negocios familiares del rural, donde el aumento de costes podría comprometer su viabilidad si no se adoptan medidas correctoras en los próximos meses.
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