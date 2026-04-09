España cierra filas con Bruselas para exigir más a los inversores chinos: "Queremos una industria que contribuya"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido este jueves con el vicepresidente ejecutivo y comisario de Industria, Stéphane Sejourné en Madrid para compartir perspectivas en torno a la estrategia europea 'Made In Europe', impulsada por Europa a finales de febrero de este año.

Esta hoja de ruta, que se articula fundamentalmente a través de la Ley de Aceleradores Industriales (IAA) busca favorecer a los productos fabricados en Europa en una serie de sectores estratégicos, entre los que destacan el aluminio, el acero y la cadena de valor del sector automotriz, entre otros. En estos vectores industriales, el Viejo Continente está percibiendo que otras partes del mundo se adelantan en tecnología, como China.

Así, las autoridades de Bruselas buscará poner en marcha una serie de medidas concretas para proteger la industria autóctona. Una de las principales características que propone la ley es agilizar la concesión de permisos para los proyectos europeos, dando prioridad a los proyectos 'Made in Europe' en el ámbito de concesiones públicas, según fuentes de la Comisión.

Acercar posturas

Cuerpo y Séjourné han abordado "en una reunión muy productiva", en palabras del primero, la situación de la IAA, pero también la reforma de la contratación pública y el apoyo de España a la iniciativa del Mercado Único europeo, impulsada desde Bruselas para reducir las barreras de emprendimiento e inversión entre Estados miembro.

"Este es el momento de redoblar la apuesta por más y mejor Europa. España acompaña y comparte el diagnóstico de la IAA. Debemos abordar la situación con un enfoque equilibrado, que permita reforzar la base industrial y reducir dependencias críticas", ha afirmado Cuerpo tras la reunión, atendiendo a los medios junto al alto funcionario europeo.

El vicepresidente primero del Gobierno ha destacado en su intervención la necesidad de "fortalecer la autonomía estratégica europea", con la guerra entre EEUU, Israel e Irán actuando "como recordatorio". En cuanto a la iniciativa del Mercado Único, Cuerpo ha destacado que España "está ayudando juntos con otros países adicionales a avanzar a través de coaliciones voluntarias en el ámbito de la Unión de Ahorro e Inversiones", una iniciativa de Bruselas.

España es clave

Por su parte, el comisario Séjourné ha destacado el papel de nuestro país en la fijación de la política industrial europea que, en sus palabras, "no existe sin el apoyo y la acción de España". Respecto a la IAA, el mandatario europeo ha destacado que España "tiene uno de los sistemas más avanzados en garantizar que las inversiones extranjeras generen valor local", citando como ejemplo el Comité de Inversiones Estratégicas, instituido a finales del año pasado.

Respecto a la reforma en la contratación pública, otro de los puntos alrededor del cual ha girado la cumbre, Séjourné ha sostenido que el reto europeo reside en que "la compra pública sea un agregador de demanda para las empresas, incorporando un mínimo de producto hecho en Europa, y que las empresas españolas tengan acceso a licitaciones italianas, francesas y griegas", para lo que hará falta "más transparencia y simplificación de procedimientos públicos".

Por último, sobre el Mercado Único, el comisario ha reconocido que España "es uno de los países que más lo defiende", afirmando que Europa "va a necesitar su voz para convencer a otros países de que debemos eliminar barreras nacionales". El francés ha destacado la necesidad de pasar de los debates técnicos al discurso político, con los ministros.

Inversión sí, pero que aporte valor

Al ser cuestionado acerca de la posibilidad de coexistencia de la estrategia de atraer inversión extranjera y con el favorecimiento del 'Made in Europe', Séjourné ha reconocido que Bruselas busca ambas. "Buscamos atraer inversiones extranjeras, también de China, que sean de calidad, y no solo inversiones que no crean crecimiento económico. Es el objetivo de esta ley: tener características que permitan inversiones y al mismo tiempo no dejen fuera a China, pero que protejan el trabajo, la transferencia de competencias y tecnologías".

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Cuerpo ha coincidido plenamente con el diagnóstico del comisario, añadiendo que el objetivo como bloque de reforzar la industria "es compartido". "Queremos que la industria llegue a representar el 20% del peso del PIB europeo para 2035, y para ello vamos a necesitar inversión extranjera, pero la que se establezca será una que contribuya", ha apostillado