Expertos analizan en Santiago el papel clave del almacenamiento energético en la transición renovable

El avance de las energías renovables plantea nuevos desafíos para el sistema eléctrico, especialmente en lo que respecta a su estabilidad y gestión. En este contexto, el almacenamiento energético se perfila como una herramienta fundamental para garantizar un suministro eficiente y sostenible.

El Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), en colaboración con la Xunta, organiza este viernes 10 de abril la jornada BatteryGal 2026. III Jornada de almacenamiento energético en Galicia, que tendrá lugar en el Hotel Puerta del Camino.

El encuentro reunirá a expertos del sector para analizar la situación actual del almacenamiento energético, su evolución y los principales retos regulatorios y administrativos. La inauguración está prevista para las 9:30 horas y correrá a cargo del presidente de Cluergal, José Ramón Franco, y del director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila.

Desde la organización destacan que el almacenamiento energético se ha convertido en una pieza clave dentro de la transición energética, ya que permite integrar de manera eficiente las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Tecnologías como las baterías o el bombeo hidráulico resultan esenciales para gestionar la intermitencia de fuentes como la energía eólica y la energía solar, optimizar la red y asegurar el suministro.

La jornada comenzará con una sesión centrada en el análisis del sector, el mercado y la regulación, en la que participarán representantes de entidades como Asealen, la Xunta, Naturgy y GenesgalL. En este bloque se abordará especialmente la hibridación energética como elemento clave para el desarrollo del almacenamiento en Galicia.

A lo largo del día, el evento profundizará en las principales tecnologías y aplicaciones. Una segunda sesión se centrará en las comunidades energéticas, con la participación de empresas como Ampere Energy y proyectos como CE PTL Vigo. Posteriormente, se abordará el papel de las baterías con la intervención de compañías como Jinko Solar, EIDF y Sungrow, que presentará el proyecto BESS Sanxenxo.

La jornada concluirá con un análisis del almacenamiento mediante centrales de bombeo reversible, una tecnología clave para el equilibrio del sistema eléctrico, con la participación de expertos de Tasga, Antea Group y Magtel.

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Con iniciativas como BatteryGal 2026, Galicia refuerza su posicionamiento en el ámbito de la transición energética y el desarrollo de soluciones innovadoras para integrar las energías renovables y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.