Medio Rural refuerza su apoyo al sector vitivinícola con ayudas de 12 millones de euros anuales

La administración autonómica considera clave el sector del vino en Galicia y refuerza su respaldo. En este contexto, la Consellería do Medio Rural ha destacado este miércoles en O Barco de Valdeorras las ayudas concedidas a la actividad, que suman alrededor de 12 millones de euros anuales. El anuncio se ha realizado durante una visita a Bodegas Roandi, donde también se han puesto en valor nuevas líneas de financiación para mejorar los viñedos, impulsar la competitividad y fomentar el desarrollo del medio rural a través de proyectos como el enoturismo.

La responsable del departamento autonómico, María José Gómez, ha estado acompañada por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.

Durante la visita ha recordado que sigue abierto hasta el 27 de abril el plazo para solicitar las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, que cuentan con un presupuesto de 4 millones de euros en esta convocatoria. Estas ayudas están dirigidas a mejorar la competitividad de las explotaciones vitícolas, adaptar el cultivo de la vid al cambio climático y avanzar hacia prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental.

La conselleira ha señalado que desde 2018 el Gobierno gallego ha destinado más de 20 millones de euros a este tipo de apoyos, lo que ha permitido beneficiar a más de 1.200 viticultores y actuar sobre unas 1.700 hectáreas de viñedo en toda Galicia.

Durante la visita, María José Gómez también ha destacado la importancia del programa Leader como herramienta de desarrollo rural. En este caso, ha puesto como ejemplo a Bodegas Roandi, que ha sido beneficiaria de estas ayudas para mejorar sus instalaciones y reforzar su apuesta por el enoturismo.

La conselleira ha explicado que este año se ha puesto en marcha la mayor convocatoria de la historia de estas ayudas en Galicia, con un presupuesto de 28,7 millones de euros para el periodo 2026-2028. Se trata de una convocatoria de carácter trianual que ofrece mayor estabilidad y margen de planificación a los proyectos que resulten beneficiarios.

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En relación con Bodegas Roandi, Gómez ha destacado su papel pionero dentro de la Denominación de Origen Valdeorras en la elaboración de vinos espumosos en Galicia, así como su producto Brinde, considerado el primer espumoso rosado gallego. La bodega ha recibido diversos reconocimientos en catas oficiales y guías especializadas, y ha consolidado su apuesta por el enoturismo como vía de diversificación económica.