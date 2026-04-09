La Xunta aborda el absentismo laboral en Galicia con un programa integral y diálogo social
El Gobierno gallego, preocupado por el absentismo laboral, que supone pérdidas de más de 2.200 millones de euros, creará una mesa específica para consensuar medidas con sindicatos y patronal.
El mercado laboral gallego afronta uno de sus principales retos estructurales: el absentismo laboral. La Xunta ha situado este problema en el centro del debate económico y social, apostando por el diálogo social como vía para encontrar soluciones equilibradas que protejan los derechos laborales sin perjudicar la competitividad empresarial.
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración entre empresas y trabajadores en el marco del diálogo social para hacer frente al absentismo laboral injustificado. Así lo ha señalado durante la inauguración del primer Observatorio sobre capital humano, organizado por la Confederación Empresarial de Ourense con el apoyo de la Xunta y otras entidades empresariales.
Durante su intervención, González subrayó que el objetivo del Gobierno gallego es garantizar los derechos de las personas trabajadoras al tiempo que se mitiga el impacto de este fenómeno en las empresas. En este sentido, insistió en que el absentismo injustificado constituye un problema que afecta directamente a la productividad, especialmente en Galicia, que se sitúa como la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas. Este fenómeno supone pérdidas superiores a los 2.200 millones de euros, alrededor del 3 % del PIB autonómico.
El conselleiro avanzó algunas de las medidas anunciadas recientemente por el presidente de la Xunta en el Debate sobre política general en el Parlamento. Entre ellas destaca la creación de un programa integral para abordar las bajas laborales, que incluirá unidades especializadas de apoyo a la atención primaria para mejorar el control de las incapacidades temporales, especialmente en ámbitos como la salud mental y las dolencias musculoesqueléticas. Asimismo, se impulsarán medidas para reducir la burocracia en colaboración con las mutuas.
González también recordó que próximamente se aprobará un decreto para institucionalizar el diálogo social en Galicia, reforzándolo como herramienta clave para abordar retos del mercado laboral. Además, anunció la convocatoria inmediata de una mesa específica sobre absentismo, en la que participarán la Xunta, las organizaciones sindicales y la patronal con el objetivo de consensuar medidas y compartir propuestas.
En relación con el Observatorio sobre capital humano, el conselleiro animó a que las conclusiones y aportaciones que surjan de este foro se integren en el plan integral que prepara la Xunta para reducir el absentismo y mejorar el funcionamiento del mercado laboral.
Por otro lado, el responsable autonómico incidió en la importancia de la retención y atracción de talento. En este ámbito, destacó las reformas impulsadas en el sistema de formación para adaptarlo mejor a las necesidades de las empresas. Asimismo, reclamó al Gobierno central el traspaso de las competencias sobre autorizaciones de trabajo para personas extranjeras, una medida que considera clave para facilitar la llegada de talento internacional.
En esta línea, González defendió un modelo de inmigración controlada, segura y eficaz, vinculada a la demanda real de las empresas y orientada a favorecer la integración sociolaboral. También hizo referencia a su reciente participación en unas jornadas organizadas por el Banco Mundial en Ecuador, centradas en la captación de talento extranjero de forma ordenada y beneficiosa tanto para los trabajadores como para el tejido empresarial.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España