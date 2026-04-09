La Xunta reivindica el papel estratégico de la minería gallega en la transición energética y el crecimiento económico

La transición hacia una economía más sostenible y descarbonizada sitúa a la minería en el centro del debate industrial. La Xunta ha reivindicado el papel estratégico de este sector como motor de crecimiento económico y pieza clave para avanzar hacia un modelo energético más verde.

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, ha subrayado la importancia de la minería gallega en el desarrollo económico de la comunidad durante la inauguración de la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Oficial Minera de Galicia.

Durante su intervención, defendió que la minería es esencial para avanzar en la descarbonización de la economía, la implantación del vehículo eléctrico y el desarrollo tecnológico. “Si queremos descarbonizar la economía gallega y situarnos a la vanguardia, no podemos oponernos a la minería”, afirmó, al tiempo que destacó que Galicia cuenta con los recursos, el conocimiento y la responsabilidad para liderar este proceso.

El responsable autonómico puso en valor que Galicia es una potencia en este ámbito, al liderar la producción nacional de pizarra, granito y minerales industriales. Además, recordó que en la comunidad se han identificado 18 de las 34 materias primas críticas definidas por la Unión Europea, entre ellas el litio, el cobre o el wolframio, fundamentales para la transición energética.

En este contexto, Fernández Vila señaló que el sector se enfrenta a importantes desafíos en los próximos años. El primero de ellos es la sostenibilidad, apostando por un modelo de minería circular y por la restauración progresiva de los espacios explotados. “La sostenibilidad no es una opción, es una obligación y una oportunidad para mejorar la competitividad”, destacó.

Otro de los retos clave es la atracción de talento y la incorporación de la innovación a los procesos productivos, aspectos fundamentales para garantizar la evolución del sector. Asimismo, incidió en la necesidad de avanzar en la agilidad administrativa, reduciendo la burocracia sin rebajar las exigencias ambientales ni la seguridad jurídica.

En este sentido, el director xeral aseguró que la Administración autonómica trabaja para facilitar el desarrollo de proyectos que generen riqueza y empleo en el territorio, evitando que los trámites administrativos supongan un freno.

Por último, reconoció la labor de la Cámara Oficial Minera de Galicia, a la que felicitó por sus más de cien años de trayectoria en apoyo al desarrollo de la industria minera en la comunidad.

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Con este impulso, la Xunta sitúa a la minería como uno de los pilares estratégicos para construir una Galicia sostenible, competitiva y alineada con los objetivos europeos de transición energética.