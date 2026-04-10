La campaña de la Renta en Galicia suma ya más de 105.000 declaraciones presentadas en los dos primeros días
La Agencia Tributaria ya ha devuelto 4,5 millones de euros a los contribuyentes y la previsión total es alcanzar los 691 millones
La campaña de la renta suma ya más de 105.000 declaraciones presentadas en la comunidad y 4,5 millones de euros devueltos en los dos primeros días. Entre las novedades de este año, una deducción para las rentas del trabajo inferiores a 18.276 euros y un tipo más alto para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros.
La Agencia Tributaria hace balance del comportamiento de los contribuidores en Galicia, donde ya son 221.530 las personas que han obtenido su número de referencia, lo que supone un 9,5% más, y 232.422 las que han entrado en la renta web, un 16 % de crecimiento.
Entre las declaraciones presentadas, 92.873 son a devolver (7,63 % más), con un importe de 70 millones de euros. Dentro de estas, están ya abonadas 9.583 declaraciones (14,56 % más), con un importe de 4,5 millones de euros (23,94 % de subida).
Por la contra, se han presentado también 7.349 rentas a pagar (8,63 % más), con 6,9 millones de euros (40,03 % de crecimiento) que deben ser abonados a la Agencia Tributaria, según informa este organismo en un comunicado.
Previsiones para la campaña
De este modo, la Agencia Tributaria prevé que en Galicia aumenten las declaraciones un 2,1 % hasta las 1.533.529 en el plazo abierto hasta finales de junio, de las que 485.008 serán positivas, 910.378 tendrán devoluciones y 138.143 serán negativas. Está prevista la devolución de 691 millones de euros y el ingreso de 1.420 millones, con un resultado neto de 729 millones.
Así las cosas, por provincias, A Coruña tendrá 656.265 declaraciones, con 301 millones a devolver y 707 a ingresar, mientras que Lugo acumulará 184.904, con devoluciones por 75 millones e ingresos por 174.
Ourense se quedará en 167.573 declaraciones, que tendrán 61 millones a devolver y 141 a ingresar. Pontevedra alcanzará las 524.787 declaraciones, con 398 millones de euros a ingresar y 254 millones a devolver.
En cuanto a las declaraciones de patrimonio, está previsto un aumento de un 3,6% hasta las 9.763, con 142 millones de euros a pagar
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