El Foro Económico de Galicia pide consenso entre comunidades para reformar la financiación autonómica

La XV Reunión Anual del Foro Económico de Galicia, celebrada en Muxía, cerró este viernes con una llamada a abordar la reforma de la financiación autonómica desde el acuerdo entre territorios y con la advertencia de que Galicia debe seguir de cerca desafíos de fondo como el cambio climático y el reto demográfico.

El encuentro, clausurado al mediodía en el Parador de Muxía, hizo un balance positivo tanto por los asuntos tratados como por el nivel de los participantes. “En esta reunión nos juntamos personas de todo tipo de ideologías y procedencias para debatir sobre los temas de actualidad en un ambiente cordial, algo de lo que sentirnos orgullosos y que tenemos que cuidar”, destacó el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago.

La primera mesa de la jornada estuvo centrada en la financiación autonómica y reunió al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y a los profesores de la Universidade de Santiago Santiago Lago Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga, en un debate moderado por el periodista Julián Rodríguez.

De esa mesa salió una de las principales conclusiones del día: el actual sistema de financiación necesita una reforma, pero antes de que una propuesta definitiva llegue al Congreso de los Diputados sería conveniente tejer un mayor consenso entre las comunidades autónomas.

Más allá de la financiación, la jornada también abordó cuestiones como los fondos europeos y el cambio climático. En este último ámbito, el foro subrayó que Galicia debe mantenerse muy atenta a este desafío y formar parte de una estrategia general para hacerle frente.

La reunión anual se cerró con una mesa dedicada al buen momento de la economía española ante los desafíos globales, en la que participaron Luiz de Mello, director de estudios de país de la OCDE, y Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. La sesión fue presentada por Marta Fernández Currás, de Ecoener y el RC Deportivo de A Coruña.

Tanto De Mello como Torres analizaron las posibles consecuencias del actual conflicto bélico y repasaron algunos de los factores que explican la buena marcha de la economía española. Entre ellos, señalaron el impacto positivo de la inmigración en determinados sectores.

Junto a ello, el foro puso el foco en algunos de los principales retos pendientes para España, con especial atención al problema de la vivienda, por sus efectos sociales y económicos. En el caso gallego, el acento volvió a situarse en la evolución demográfica, con la advertencia de que la comunidad necesita ganar población si quiere sostener el crecimiento registrado en los últimos años.