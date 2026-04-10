Indra contratará a 170 personas en Galicia con Vigo como eje de su área de ingeniería para guerra electrónica

La compañía española Indra quiere crecer en Galicia. Y quiere hacerlo con una importante pata tecnológica en la ciudad de Vigo, donde ya tiene una sede desde 2022. Según ha explicado el director de Ingeniería del grupo, José Andrés González-Para, la firma concentrará en la ciudad todos sus desarrollos centrados en la guerra electrónica ligera, vital por la constante evolución en materia de defensa en el mundo y la deriva geopolítica. Para ello, la empresa quiere contratar este mismo año 170 personas más. «Es una apuesta importante; hay capacidad y lo vamos a conseguir», destacó el directivo en un acto celebrado en la ciudad, de la que destacó su importante aporte en materia de profesionales.

Indra avanzó este viernes sus planes para Vigo y el resto de lo que la región en el marco de lo que llaman Corredor Norte, que incluye también sus proyectos y plantas en Asturias, León, Valladolid y Barcelona. A través de un acto centrado en el «Plan de crecimiento y atracción de talento en Galicia», la firma insistió en la necesidad de crear una «soberanía tecnológica», especialmente en el nicho de la defensa, como apuntó la directora de Recursos Humanos de Indra Group, María del Carmen Moneva.

Tras la inauguración a cargo de la teniente alcalde de Vigo, Ana María Mejías, y de la vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad de la Universidade de Vigo, Natalia Caparrini Marín, Moneva avanzó ese objetivo del grupo de sumar 170 profesionales más en la comunidad entre el polo de dones del aeródromo de Rozas, en Lugo, y, especialmente, en Vigo, ciudad donde cuenta con las oficinas de la calle Pizarro, en donde es el principal inversor de la planta de chips fotónicos Sparc Foundry (tras invertir 20 millones de euros para hacerse con el 37%) y donde apostó por el Centro de Excelencia Aeroespacial y Defensa. «Es empleo de calidad», señaló, «ligado a tecnologías punteras».

Según Moneva, el objetivo de Indra es el de posicionarse «como principal cabeza tractora en empleo tecnológico» en la comunidad, sobre todo en el sector de la defensa en un momento que considera «un punto de inflexión». «Esto es un espaldarazo a la presencia que tenemos en la región», resumió durante el acto, en el que apeló a la necesidad de «trabajar conjuntamente de la mano de las universidades, FP y autoridades de del área de empleo».

José Andrés González-Para durante su intervención / Jose Lores

El encargado de presentar las grandes líneas del plan gallego fue González-Para, que recordó los 13,8 mil millones de euros que busca traccionar Indra en el Corredor Norte a través de 13 ramas dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM), base de la cartera de defensa de la compañía que asciende a 24,8 mil millones. Así, en el caso gallego se extiende a todas las líneas de negocio de la empresa: Defensa y Seguridad, Tráfico Aéreo, Mobility, Espacio, IndraMind, Minsait y áreas como digitalización o IA (inteligencia artificial).

«Estamos dando un cambio y si podemos crear más empleo, lo haremos» José Andrés González-Para — Director de Ingeniería de Indra Group

El director de Ingeniería manifestó la intención del grupo de desarrollar productos en la región con «un impacto duradero», centrando en Vigo uno de esos 13 programas. En concreto, el centro de ingeniería para la guerra electrónica, mencionado ya durante la visita el pasado julio del CEO, José Vicente de los Mozos, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esta área se sitúa en un nuevo paradigma que está muy vinculado a todo lo que rodea las comunicaciones. Como explicó el director de Ingeniería de Producto de Defensa y Vigilancia Electrónica de Indra Group, Javier Basilio Pérez, es un nicho «apasionante» que resume así: «Es el dominio del espectro», es decir, todo lo que tiene que ver con cómo circula la comunicación de los implicados en una guerra, cómo se protege o el uso que se hace de ella. «Es multidisciplinario, es como un juego de ajedrez y ha evolucionado muy rápido», remarcó.

Para cubrir esos 170 nuevos empleos, Indra trasladó la necesidad de incorporar diferentes perfiles de formación universitaria, pero también de otros como Formación Profesional. «Estamos dando un cambio y si podemos crear más empleo, lo haremos», anunció González-Para.

Durante el cierre del evento, el director de Portfolio y Gobernanza de la Innovación de Indra, Joaquín Ponz, subrayó por su parte que la compañía «cuenta con un modelo de innovación abierta en el que universidades, centros de conocimiento, pymes y startups desempeñan un papel esencial». Sobre las capacidades que están impulsando en Vigo «en tecnologías críticas y disruptivas», Ponz destacó que los trabajos encomendados a la sede olívica se meten «en el corazón estratégico de la compañía».

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El acto también contó con la participación de la directora general de Formación y Cualificación para el Empleo de la Xunta, Zeltia Lado, y de la directora general de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial de la Xunta de Galicia, Margarita Ardao, y el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades.