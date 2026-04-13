HATTA Energy incrementa su facturación hasta rozar los 925 millones en el primer trimestre

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las dificultades operativa, HATTA Energy continúa desde Oleiros, donde tiene su sede, consolidando su posición en el sector energético español.

La compañía ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una facturación neta de 924,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 5,65 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se produce, según la empresa, a pesar de las “trabas operativas y administrativas inducidas por terceros”.

Uno de los datos más destacados es su aportación a las arcas públicas: HATTA ha ingresado cerca de 176 millones de euros en IVA en solo tres meses, de los cuales el 85 % corresponde a Galicia, reforzando su impacto económico en la comunidad.

El consejero delegado, Javier Alonso, asegura que estos resultados reflejan la solidez del proyecto empresarial y su capacidad de crecimiento, destacando además el papel de la compañía en la creación de un mercado más competitivo y accesible para las gasolineras independientes, que pueden elegir proveedor sin restricciones.

El CEO de HATTA Energy, Javier Alonso / cedida

La empresa ha sido reconocida recientemente como “operador principal” en España por la CNMC, una distinción reservada a un grupo reducido de compañías del sector de hidrocarburos, lo que refuerza su relevancia estratégica.

Estos resultados también consolidan la apuesta de HATTA por Galicia, donde la compañía avanza en su plan para desarrollar dos plantas de biodiésel, con el objetivo de convertir la región en un polo europeo de producción y exportación de energía verde.

Noticias relacionadas

Con una estrategia centrada en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia, HATTA Energy sigue creciendo desde Oleiros y reforzando su papel en la transición hacia un modelo energético más limpio, al tiempo que contribuye al desarrollo económico en España.