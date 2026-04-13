La 'hucha de las pensiones' se rellena a su mayor nivel desde 2016, pero solo da para pagar la nómina de un mes

La 'hucha de las pensiones' acumula un total de 15.267 millones de euros, según los últimos datos divulgados este lunes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Este es un fondo de reserva pensado para acumular dinero y generar un 'colchón' de recursos una vez la generación del 'baby boom' se vaya jubilando y el Estado deba asumir más pensiones, de mayor importe y con menos trabajadores disponibles para costearlas. Esos 15.267 millones de euros supone su mayor nivel desde 2016 y empieza a coger distancia respecto a sus peores momentos, si bien todavía su cuantía es escasa dada la población jubilada y el importe de sus prestaciones. Hasta el punto de que con los fondos disponibles el Estado solo podría abonar la nómina íntegra de un mes.

El Gobierno se marcó como uno de sus objetivos de legislatura empezar a dotar al Fondo Social de Reserva de la Seguridad Social de una cierta consistencia. Aprovechando el actual contexto de crecimiento de los ingresos en el erario público y los récords de empleo, el Ejecutivo ha ido renutriendo la esquilmada hucha. Cuando accedió al Gobierno, Pedro Sánchez se encontró el Fondo con una dotación de 5.043 millones de euros. Primero José Luis Rodríguez Zapatero y luego, con mayor intensidad, Mariano Rajoy, fueron tirando de este colchón durante sus legislaturas para compensar la falta de ingresos y el aumento del déficit derivado de la Gran Recesión.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de columnas sobre la hucha de las pensiones.

La 'hucha' llegó a acumular en 2011 un total de 66.815 millones de euros, cuatro veces más que su nivel actual. En su peor momento bajó en 2020 hasta los 2.138 millones de euros, siete veces menos de los fondos actuales. El objetivo del Ejecutivo para esta legislatura es llegar a los 31.000 millones de euros, es decir, quedándose a medio camino de ese pico alcanzado hace década y media. Teniendo en cuenta que cada mes el Estado abona unos 14.000 millones de euros para costear la nómina de las pensiones, que el pasado marzo recibieron un total de 9,5 millones de personas.

El secretario de Estado, Borja Suárez, ha afirmado que "la salud del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un buen indicador de la sostenibilidad de nuestro Sistema. Las medidas que estamos aprobando están funcionando. Prueba de ello es el aumento que ha experimentado la conocida hucha de las pensiones, que cuenta con más de 13.000 millones de euros adicionales respecto a 2019", según ha divulgado a través de un comunicado.

La buena marcha del empleo alimenta la hucha

Una de las nuevas vías de ingresos de la Seguridad Social que está nutriendo el Fondo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que abonan cada mes a través de su nómina trabajadores y empresarios. Este lo introdujo el Gobierno a partir del 1 de enero de 2023 y supone una 'merma' del 0,9% de las cotizaciones de cada trabajador. En lo que va de 2026, año en el que ya se ha superado el récord de los 22 millones de trabajadores en activo, las arcas públicas han ingresado un total de 1.162,23 millones de euros vía MEI.

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La semana pasada los ministerios de Economía y Seguridad Social presentaron INTegraSS, un aplicativo que realiza proyecciones de gasto del sistema público de pensiones en función de la evolución demográfica y del mercado laboral. Según sus vigentes estimaciones, el gasto promedio en pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte proyectado a 2050. Dicho porcentaje es inferior al de las últimas estimaciones que hizo la Airef -organismo independiente encargado de supervisar el gasto público- y que se encontraban dentro de la regla de gasto pactada con Bruselas.